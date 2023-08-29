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من عرض لاعبة الجمباز حبيبة مرزوق
من عرض لاعبة الجمباز حبيبة مرزوق

فيديو للاعبة جمباز مصرية بنكهة فرعونية.. يشعل مواقع التواصل

شمل عرض اللاعبة المصرية حركات إيقاعية على نغمات الأغنية الشهيرة "الأقصر بلدنا بلد سواح"

العربية.نت
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أشعلت لاعبة الجمباز المصرية، حبيبة مرزوق، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد انتشار فيديو لها وهي تقوم بعرض في إسبانيا بملابس فرعونية، وقد تم تداول الفيديو بنطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر.

وكانت الهوية المصرية حاضرة بقوة، حيث قامت اللاعبة المصرية بالعرض داخل إحدى قاعات فالنسيا الإسبانية، في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، وأدت فقرتها في البطولة بزي فرعوني مستوحى من ملابس ملكات مصر القديمة، وعلى إيقاع نغمات من أغنية مصرية شهيرة.

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وبدأ عرض اللاعبة المصرية على نغمات فرعونية تلتها الأغنية الشهيرة "الأقصر بلدنا بلد سواح"، حيث أتقنت اللاعبة المصرية الحركات الإيقاعية بكل خفة.

وشارك العديد من المعجبين باللاعبة المصرية، على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو حبيبة مرزوق التي عكست حبها لبلدها بطريقة ذكية وجذابة، إذ جاءت التعليقات إيجابية تشجعها على الاستمرار.

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