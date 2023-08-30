اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Screenshot 2023-08-30 132536

مأساة عائلة جزائرية.. رحلة استجمام سياحية انقلبت لفاجعة

وفاة الأب وإصابة الأم بحروق بليغة.. مأساة عائلة جزائرية سافرت إلى تونس من باب الاستجمام والترفيه لتتعرض لانفجار قارورة غاز

العربية.نت، مهند زائري
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تعرضت عائلة جزائرية، كانت في رحلة سياحية إلى تونس لحادث مأساوي قلب حياة أفراد الأسرة رأسا على عقب، وذلك بعد تعرضهم لانفجار قارورة لغاز البوتان، أدى لوفاة الأب متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة وإصابة الزوجة بجروح خطيرة.

وذكر بيان لوزارة الصحة الجزائرية أن وزير الصحة عبدالحق سايحي أجرى اتصالًا بسفير الجزائر بالجمهورية التونسية للاطمئنان على وضع الزوجة الصحي.

مادة اعلانية

وأمر الوزير بحسب البيان بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتسخير الإمكانيات الضرورية لنقل الأم و تحويلها إلى مستشفى "زرالدة" المتخصص في الحروق الكبرى بغرض تلقي العلاج في الجزائر.

ووفق نفس المصدر، فإنه يتعذر نقلها إلى الجزائر وذلك بقرار من الأطباء في بعدم نقلها في الوقت الحالي بسبب حالتها الصحية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تفاقم أزمة مياه الشرب في العاصمة الأفغانیة.. لماذا؟ تفاقم أزمة مياه الشرب في العاصمة الأفغانیة.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط