"القبلة الأخيرة".. فيديو مرعب يوثق دهس حبيبين بالبرازيل

انتشر مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة في الشارع، عملية دهس سيارة لشاب وحبيبته أثناء تبادل القبل على الرصيف في البرازيل.

وأظهرت اللقطات الشاب جوناثان ريبيرو، 31 عاما، وصديقته، 26 عاما، وهما يسيران مع كلبهما في ساو باولو قبل ايام، عندما توقفا فجأة لبيتبادلا القبل، عندما اصطدمت بهما السيارة بالقرب من محطة الوقود.

While a couple were kissing on the sidewalk in Sao Paulo, Brazil, the girl's boyfriend, 31-year-old Jonathan Ribeiro, died and his girlfriend was injured when a man deliberately drove his car into the couple. pic.twitter.com/o3Y38FXYMj — Nico (@Nico00503) August 26, 2023

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وتم جر ريبيرو وشريكته على الرصيف قبل أن تتوقف السيارة. ويبين الفيديو شخصا يسرع نحو السيارة ليعيق عملية هروب سائقها، 30 عاما، قبل وصول الشرطة.

على إثر ذلك، تم نقل ريبيرو إلى مستشفى كامبو ليمبو البلدي في البرازيل حيث توفي متأثرا بجراحه، بينما أصيبت صديقته بكسر في الكتف وكدمات في رأسها وساقيها.

وأجرى عناصر الشرطة اختبار كحول للسائق، ليتبين أنه كان تحت تأثير الكحول، كما تم العثور على كمية من المخدرات داخل السيارة. وبعد استجوابه، أخبرهم أنه لا يتذكر الحادث.