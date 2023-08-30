شاهد رقصة كريستيانو رونالدو على طريقة "العرضة" السعودية

تناقل ناشطون على منصة "إكس" - تويتر سابقًا - رقصة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، احتفالا بهدفه في شباك نادي الشباب، أثناء مقابلة للفريقين في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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رقص الأسطورة كريستيانو رونالدو 🕺🏻🕺🏻😂😂💛pic.twitter.com/aNsecVq1Kp — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) August 29, 2023

وأظهر مقطع فيديو فرحة عارمة للدون بهدفه الثاني في مرمى فريق "الليوث" عند الدقيقة 38 من زمن المباراة، إذ رقص فرحًا بذلك، وسط تشجيع الجماهير في مدرجات ملعب "الأول بارك".

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وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن رقصة رونالدو مستوحاة من " العرضة" السعودية مبدين إعجابهم بها.

ووصل رونالدو للمساهمة التهديفية رقم 7 في دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 5 أهداف وصنع اثنين.