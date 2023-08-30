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شاهد رقصة كريستيانو رونالدو على طريقة "العرضة" السعودية

وصل رونالدو للمساهمة التهديفية رقم 7 في دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 5 أهداف وصنع اثنين

دبي - العربية.نت
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تناقل ناشطون على منصة "إكس" - تويتر سابقًا - رقصة كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، احتفالا بهدفه في شباك نادي الشباب، أثناء مقابلة للفريقين في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهر مقطع فيديو فرحة عارمة للدون بهدفه الثاني في مرمى فريق "الليوث" عند الدقيقة 38 من زمن المباراة، إذ رقص فرحًا بذلك، وسط تشجيع الجماهير في مدرجات ملعب "الأول بارك".

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وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن رقصة رونالدو مستوحاة من " العرضة" السعودية مبدين إعجابهم بها.

النصر يُجهِز على ما تبقى من الشباب برباعية ثقيلة رياضة سعودية النصر يُجهِز على ما تبقى من الشباب برباعية ثقيلة

ووصل رونالدو للمساهمة التهديفية رقم 7 في دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، إذ أحرز 5 أهداف وصنع اثنين.

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