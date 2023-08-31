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المؤثرة البرازيلية

بشكل مفاجئ.. وفاة مؤثرة برازيلية بسكتة قلبية عن 33 سنة

دبي - العربية.نت
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بشكل مفاجئ، رحلت المؤثرة البرازيلية في اللياقة البدنية، لاريسا بورخيس، عن عمر يناهز 33 عاما، إثر تعرضها لسكتة قلبية مزدوجة.

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وكانت بورخيس قد نُقلت إلى المستشفى في الـ 20 من أغسطس/آب الجاري، بعد إصابتها بسكتة قلبية في بلدة جرامودا، ومكثت لمدة أسبوع في غيبوبة حتى فارقت الحياة يوم الاثنين، بحسب ما نقلت "ديلي ميل" البريطانية.

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من جانبها، قالت العائلة إن ابنتها قاتلت بشجاعة من أجل حياتها، فيما أعرب العديد من متابعيها عن صدمتهم لرحيلها، كونها كانت مفاجئة، وقبل أزمتها كانت تتفاعل معهم بشكل طبيعي.

ويتابع المؤثرة البرازيلية 33 ألف شخص عبر حسابها في إنستغرام، حيث تشارك جمهورها رحلاتها ومحتوى الصحة واللياقة البدنية.

وقبل أيام قليلة من إصابتها بالنوبة القلبية، نشرت المؤثرة صورا متنوعة لها وكانت تبدو بكامل أناقتها.

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