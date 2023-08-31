بلا رقم هاتف حتى.. اتصل ودردش عبر تويتر!

هل أردت يومًا الاتصال بشخص ما على منصة أكس (تويتر ستبقا) قريبا، سوف تحصل على هذه الفرصة!

فقد أعلن إيلون ماسك الذي اشترى المنصة الشهيرة في أكتوبر الماضي بـ 44 مليار دولار، أم شركته على على وشك إطلاق مكالمات فيديو ومحادثات صوتية.

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique. — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023

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ففي تغريدة على حسابه الذي يتابعه نحو 155 مليون مستخدم، كشف ماسك اليوم الخميس، بعض سمات هذه الميزة، لافتا إلى أها ستعمل على أنظمة iOS وAndroid وMac و حتى الكمبيوتر الشخصي، والأهم دون حاجة إلى رقم هاتف.

إلا أنه لم يذكر الموعد المحتمل لإطلاقها، مكتفيا بالقول إنها "قادمة".