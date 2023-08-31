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منصة أكس (رويترز)
منصة أكس (رويترز)
معقولة؟

بلا رقم هاتف حتى.. اتصل ودردش عبر تويتر!

دبي- العربية.نت
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هل أردت يومًا الاتصال بشخص ما على منصة أكس (تويتر ستبقا) قريبا، سوف تحصل على هذه الفرصة!

فقد أعلن إيلون ماسك الذي اشترى المنصة الشهيرة في أكتوبر الماضي بـ 44 مليار دولار، أم شركته على على وشك إطلاق مكالمات فيديو ومحادثات صوتية.

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ففي تغريدة على حسابه الذي يتابعه نحو 155 مليون مستخدم، كشف ماسك اليوم الخميس، بعض سمات هذه الميزة، لافتا إلى أها ستعمل على أنظمة iOS وAndroid وMac و حتى الكمبيوتر الشخصي، والأهم دون حاجة إلى رقم هاتف.

إلا أنه لم يذكر الموعد المحتمل لإطلاقها، مكتفيا بالقول إنها "قادمة".

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