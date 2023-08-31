شيخ سنغالي يشكك بلون حضارة مصر.. وحواس: إليك الدليل

بعدما تكررت التداعيات مؤخراً والتي تشكك بأصل الحضارة المصرية، خرج عالم الآثار الشهير الدكتور زاهي حواس، عن صمته فوراً.

ورأى حواس أن محاولات التشكيك في الحضارة المصرية وأصل الفراعنة القدماء قد ازدادت إلى حد كبير، مشدداً على أنها آراء لا أساس لصحتها.

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"المصري القديم ليس أسود.. وكليوباترا مقدونية"

وأضاف خلال لقاء إعلامي مساء أمس الأربعاء، بأن الحديث عن أن حضارة مصر سوداء ما هو إلا "معلومات خاطئة"، موضحاً أن الأقلية الإفريقية في أميركا تعتقد أن أصل الفراعنة إفريقي.

كما لفت إلى أن هناك شيخا سنغاليا رأى تمثالا لرمسيس الثاني وتوت عنخ آمون باللون الأسود، ولهذا علق أن حضارة مصر سوداء، مشددا على أن كلامه مغلوط.

ثم نفى كون الملكة كليوباترا بيضاء أو سوداء اللون، مؤكداً أنها كانت مقدونية.

وأشار إلى أنه أجاب يوماً عن سؤال وجّه إليه في كلومبس أوهايو من قبل الأفارقة عن سبب رفضه كون الفراعنة أصحاب بشرة سمراء، أنه ردّ أن المصري القديم مصور على المعابد في الدولة الوسطة والحديثة، فلم يكن شكله أسود على الإطلاق.

مقومات مصرية كاملة

ونوه وزير السياحة الأسبق إلى أن وجهة نظره الشخصية في أن أصل المصريين مصريون، بدليل أن الحضارة قامت في مصر بمقومات مصرية كاملة، سواء الأحجار أو البازلت، بعد تجميعهم من كل أرجاء محافظات الصعيد، وفق تأكيده.

إلى ذلك اختتم حواس بأن محاولات التشكيك في مصر مستمرة من الخارج، وذلك لندرة الحضارة المصرية حول العالم وفي التاريخ.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يرد بها حواس على مثل هذا الاداعاءات، بل إنه لطالما استعمل الحجة والبراهين في الماضي لدحض هذه الاتهامات.