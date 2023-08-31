مشهد غريب.. قاد سيارته على طريق سريع وبجانبه ثور ضخم

في موقف غريب، أوقفت الشرطة الأميركية رجلاً في ولاية نيبراسكا الأميركية بسبب قيادته على طريق سريع في سيارة من نوع كراون فيكتوريا مع ثورٍ ضخم كان جالساً في مقعد الراكب.
وتلقى ضباط من قسم شرطة نورفولك مكالمة صباح يوم الأربعاء للإبلاغ عن رجل يقود سيارته على الطريق السريع ومعه ثور ضخم في السيارة.
Nebraska police pull over man with a Watusi bull riding in the passenger’s seat https://t.co/UpzcijbjVN pic.twitter.com/PdQPSt6Kkj— philip lewis (@Phil_Lewis_) August 30, 2023
كما أظهرت مقاطع فيديو الثور الضخم جالساً في السيارة الصغيرة ويظهر جسمه بالكامل ورأسه وقرونه تبرز من السقف والزجاج الأمامي.
وتم استبدال الباب الجانبي للسيارة بدرابزين معدني يُستخدم عادةً في حظيرة الماشية لتناسب حجم الثور.
من جانبه، قال الرجل "لم أعرف أن هذه مخالفة، هذا الثور صديقي وأطلقت عليه اسم "هودي دودي".
وقام الشرطي بتحرير عدة مخالفات، وعاد الرجل مع "هودي دودي" للمنزل بسلام وحذروه من الخروج معه ثانية.
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