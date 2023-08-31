محامية كويتية تثير جدلاً: اسجنوا النواب المسافرين لبلاد الاختلاط!

على مبدأ "الرد بالمثل"، انشغلت الأوساط الكويتية باقتراح محامية أثار جدلاً واسعاً في البلاد.

فقد تقدّمت المحامية الكويتية، أريج عبد الرحمن حمادة، الأربعاء، باقتراح لمجلس الأمة لإصدار قانون بشأن تنظيم الحياة الخاصة لأعضاء المجلس والوزراء، يمنعهم من السفر إلى دول تخالف العادات والتقاليد الكويتية ولا تطبق الشريعة الإسلامية، وفق تعبيرها.

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رسالة سياسية

وقالت حمادة إنها تقدمت بهذا الاقتراح بقانون وتم استلامه من السجل العام وموجّه إلى لجنة القيم، ونصّ على أن يعاقب المخالف بـ5 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار.

إلا أنها أوضحت أنها أرادت توصيل رسالة سياسية من خلال تقديم قانون يقيّد حرية بعض الشخصيات ممن يتدخلون بحياة الآخرين الخاصة، حتى تجعلهم يشعرون بذات المعاناة مع العلم أن ما يفعلونه مخالف للدستور، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

للتو خرجت من مجلس الامة و قدمت اقتراح بقانون بشأن تنظيم الحياة الخاصة لاعضاء مجلس الامة و الوزراء و مستشارينهم و اهاليهم كونهم قدوة للمجتمع وذلك لمنعهم من السفر الى دول تخالف عاداتنا و تقاليدنا الكويتية و لا تطبق الشريعة الاسلامية وقد تم استلامه من السجل العام موجه الى لجنة القيم… pic.twitter.com/eqhSnqPYgF — أريج عبدالرحمن حمادة🇰🇼 (@AreejHamadah) August 30, 2023

ونصّ الاقتراح بقانون الذي تقدمت به حمادة، على حظر السفر على رئيس مجلس الأمة ونائبه وجميع أعضاء مجلس الأمة ومستشاريهم وسكرتاريتهم وعوائلهم من الدرجة الثانية، والوزراء ومستشاريهم وأهالهم إلى الدول التي لا يتطابق نظامها مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الكويتية، سواء للسياحة أو للعمل أو للدراسة، كما يحظر عليهم ارتداء أزياء وملابس لا تتطابق مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد الكويتية.

ودعا القانون لمعاقبة من يخالف هذا النظام بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف دينار.

إلى ذلك، رأت أصوات قانونية بأن هذا الاقتراح غرضه تسجيل موقف لا أكثر، مؤكدين ألا أثر له من الناحية القانونية إلا السخرية والنقد اللاذع".

معركة قديمة

يشار إلى أن حمادة لديها معركة قديمة مع أصحاب "وثيقة القيم"، قبل أشهر تمّ توقيفها في أحد مراكز الشرطة بعد أن وجهت انتقاداً لهذه الوثيقة، عبر منصة "إكس - تويتر سابقاً".

وتشمل الوثيقة المعلنة 12 بنداً من أبرزها: "العمل على تطبيق قانون منع الاختلاط"، و"رفض المهرجانات الهابطة"، و"رفض المسابح والنوادي المختلطة"، و"تفعيل قانون اللباس المحتشم"، و"العمل على وقف الابتذال الأخلاقي".

مشكوووورين وايد لكل من علق على رسالتي السياسية لمجلس الامة و الحكومة ضد فرض وصايتهم علينا و السعي نحو تقييد حريتنا الشخصية https://t.co/NHZ0Ar58pA — أريج عبدالرحمن حمادة🇰🇼 (@AreejHamadah) August 30, 2023

وعلى الرغم من أن "وثيقة القيم" ظهرت قبيل انتخابات مجلس الأمة في سبتمبر /أيلول 2022، إلا أن مفاعيلها وأهدافها لا تزال تشكل البرنامج السياسي لعدد من النواب في الكويت.

أما حمادة، فتعرف عن نفسها بأنها "مستقلة"، وتعبّر عن قناعاتها الشخصية، تعمل منذ نحو 25 عاماً في مجال القانون المدني والتجاري، وكذلك الإداري والعمالي، ولها مكتب محاماة.

ويذكر موقعها الإلكتروني أنها رئيس مجموعة التحديات القانونية.