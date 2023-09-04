خزان طائرة مقاتلة يسقط من السماء بأنقرة.. ويدمر السيارات بالموقف!

في حادثة غير مسبوقة، شهدت أنقرة اليوم سقوط خزان وقود إضافي من مقاتلة من طراز F-4 Phanton تابعة للقوات الجوية التركية، وذلك فوق موقف السيارات المكشوف، ما أدى إلى تحطم بعض السيارات.

وأظهر مقطع فيديو، نشره موقع "يني شفق" التركي، اللحظة المروعة لسقوط خزان الوقود الضخم من السماء قبل اصطدامه بسيارتين متوقفتين. كما أدى الاصطدام إلى تدمير الزجاج الأمامي وسقف سيارة ثالثة.

Ankara'da uçuşu sırasında F-4 savaş uçağının drop tankı, bir otoparka düştü. — Yeni Şafak (@yenisafak) September 4, 2023

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الارتطام تسبب في حالة من الذعر بين المارة، فيما لم يتم الإبلاغ عن أية وفيات أو إصابات جراء الحادث، حيث إن السيارات كانت متوقفة بدون ركاب.

وبحسب التقارير الإعلامية حول الحادث، أقلعت الطائرة المقاتلة من منطقة شمال غربي أنقرة - حيث يقام حاليا مهرجان للطيران - صباح اليوم الاثنين وعادت إلى القاعدة في إسكيشهير.





لحظة سقوط خزان الوقود - نقلا عن ديلي ميل الخزان مستقر فوق السيارات - نقلا عن ديلي ميل السيارات المحطمة في الموقف - نقلا عن ديلي ميل

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "سقط جزء من طائرة حربية من طراز F-4 تابعة لقواتنا الجوية التركية في ساحة انتظار مفتوحة تابعة لشركة TPAO لسبب غير معلوم أثناء تحليقها في سماء أنقرة".

وأضافت: "هبطت الطائرة بسلام في ميدان إسكيشهير. ولم تكن هناك أي خسائر في الأرواح أو إصابات. ويستمر التحقيق الفني التفصيلي حول هذا الحادث".