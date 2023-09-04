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شاهد.. شاب فلسطيني ينقذ طفلاً "كاد يلفظ أنفاسه الأخيرة"

العربية.نت
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انتشر مقطع فيديو لشاب يتمكن من إنقاذ طفل من موت محقق في مدينة الخليل بفلسطين باللحظة الأخيرة.

ويظهر مقطع فيديو متداول، لحظة إنقاذ شاب فلسطيني حياة طفل علق راسه بنافذة السيارة وكاد يختنق، بعد أن تمكن من كسر الزجاج وإنزال الطفل عن النافذة.

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وكانت والدة الطفل حاولت يائسة إنزال زجاج نافذة السيارة الا انها فشلت، ولاحظ الشاب الأمر فهرع لمساعدتها.

الحادثة لقيت إعجاب المئات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شجاعة الشاب وسرعة بديهته في إنقاذ حياة الطفل.

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