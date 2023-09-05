شق الجبال وربط القاهرة بالغردقة.. طريق يسحر المصريين

خطف طريق ساحر قلوب المصريين خلال الأيام الماضية، بعد أن تناقلت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالت إنها لطريق الجلالة في مصر.
فقد أظهرت الصور التي انتشرت بشكل واسع ما يبدو أنه طريق سريع، زعم ناشروها أنها لطريق الجلالة، وهو خط يخترق الجبال ليربط القاهرة بالغردقة ويبلغ طوله 82 كيلومتراً.
فيديو رسمي!
إلا أن تلك المشاهد التي راجت لا تظهر بأي شكل من الأشكال طريق الجلالة، مثلما زعمت المنشورات المضلّلة، إذ لا تشابه بين عناصرها وبين الطريق كما يظهر كاملاً في أحد الفيديوهات التي نشرتها سابقا السلطات المصريّة.
كما أن الصور نفسها منشورة على صفحات باكستانيّة على أنها لطريق في باكستان يسمى Hazara Motorway.
وبالفعل يُمكّن البحث عن اسم الطريق من العثور على صور أخرى للطريق نفسه منشورة على خدمة خرائط غوغل منها مطابق للصورة المتداولة خصوصاً على مستوى القناطر التي تكسوها الأعشاب
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