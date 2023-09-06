فيديو لحيوانات غريبة تحلق في السماء يثير الذعر.. ما قصتها؟

حصد فيديو لأجسام غريبة تتحرك في السماء آلاف المشاركات والتعليقات بعدما أثار الجدل والذعر على منصات التواصل الاجتماعي.
@myuz_ahmed1 Have you seen such things before 😱😱#myuzgaza1 #angel ♬ كابتن ميوز - كابتن ميوز (1)
وأظهر الفيديو المؤلّف من مقاطع عدّة أشخاصاً يشيرون نحو السماء حيث تظهر أجسامٌ غريبة مرة على شكل حصان وأخرى على شكل مركبة أو طائر ضخم.
إلا أنّ المقطع المور هو في الحقيقة عملٌ فنيّ والأجسام التي تظهر فيه مركّبة، بحسب ما كشفت "فرانس برس"، وذلك بعد البحث عن العلامة المائيّة للمقطع المتداول على تيك توك.
@myuz_ahmed
Oh my God it’s very scary 🙏amen 😱♬ Myuzgaza1 - كابتن ميوز
إذ يعود الحساب الذي نشر المقطع أول مرة لصانع محتوى فلسطيني من قطاع غزّة، يُدعى أحمد أبو حصيرة، والذي أكد أنّه هو من صنع هذا الفيديو عبر إضافة أشكالٍ متحرّكة مثل هذا الحصان على سبيل المثال إلى مشاهد حقيقيّة.
وسبق أن نشرت خدمة تقصّي صحّة الأخبار في "فرانس برس" تقريراً عن فيديو مركّب نُشر في الحساب نفسه قبل أشهر.
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