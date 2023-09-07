فيديو لحادث مأساوي.. رفضته وتزوجت من غيره فأطلق النار على عريسها!

حادث مأساوي شهدته ولاية ديار بكر في تركيا، حيث رصدت عدسات الكاميرا اقتحام شاب لحفل زفاف وإطلاقه النار على العريس، وذلك بسبب أن العروس كانت قد رفضته عندما تقدم لخطبتها، فقرر الانتقام منها بإنهاء حياة عريسها.

Diyarbakır’da bir kişi, evlenme isteğini kabul etmeyen ve başkasıyla evlenen bir kadının düğününü bastı ve damadı silahla vurdu.



Ağır yaralanan damat hastaneye kaldırıldı. — Yeni Şafak (@yenisafak) September 6, 2023

الجريمة تم توثيق فصولها بالكاميرات الداخلية وبعض المقاطع التي التقطها المدعوون، بحسب ما نشرت وسائل "يني شفق" التركية، وقد تم تداول مقاطع الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

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ورصد الفيديو لحظات الهجوم الذي وقع في منطقة غازيلر بكايابينار المركزية، وشهد إطلاق نار من قبل الشاب الغاضب، مما تسبب في إصابة خطيرة للعريس، وإصابة طفل كان بجواره بسبب رصاصة مرتدة.

تم نقل العريس على الفور إلى مستشفى خاص بواسطة أقاربه لتلقي العلاج اللازم، وفرق الشرطة قامت ببدء تحقيقاتها في الحادث، وألقت القبض على مطلق النار الذي كان قد لاذ بالفرار فور ارتكابه الجريمة، وما زال التحقيق مستمرا في الحادث.