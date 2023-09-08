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من الفيديو

شاهد.. سقوط مدوٍّ لمروحية تابعة للشرطة المجرية في بحيرة

تم إنقاذ طاقم الطائرة المكون من شخصين بواسطة قارب قريب من موقع الحادث

العربية.نت
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تحطمت مروحية تابعة للشرطة في بحيرة في المجر، فيما تم انتشال شخصين كانا على متنها، حيث أصيبا بجروح طفيفة في الحادث.

الفيديو الذي تناقلته على نطاق واسع مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر المروحية وهي تسقط بسرعة إلى المياه على الشاطئ الجنوبي لبحيرة بالاتون.

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وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام المحلية، تم إنقاذ طاقم الطائرة المكون من شخصين بواسطة قارب قريب من موقع الحادث. ورغم أن الطيارين تم نقلهما جوا من مكان الحادث بواسطة مروحية إنقاذ، إلا أنه لحسن الحظ لم يصابا بإصابات خطيرة.

من عملية انتشال المروحية - نقلا عن وسائل الإعلام المجرية
من عملية انتشال المروحية - نقلا عن وسائل الإعلام المجرية

وأصدرت قيادة الشرطة المجرية بيانا حول الحادث، جاء فيه أن "الطائرة المروحية من نوع MD-500E حيث سقطت في مياه البحيرة لأسباب غير واضحة حاليا. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".

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