شاهد.. سقوط مدوٍّ لمروحية تابعة للشرطة المجرية في بحيرة

تحطمت مروحية تابعة للشرطة في بحيرة في المجر، فيما تم انتشال شخصين كانا على متنها، حيث أصيبا بجروح طفيفة في الحادث.

الفيديو الذي تناقلته على نطاق واسع مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر المروحية وهي تسقط بسرعة إلى المياه على الشاطئ الجنوبي لبحيرة بالاتون.

Macaristan'da polis helikopteri göle düştü.



Kazada hafif yaralanan iki kişi, bir gemi tarafından kurtarıldı. — Yeni Şafak (@yenisafak) September 8, 2023

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وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام المحلية، تم إنقاذ طاقم الطائرة المكون من شخصين بواسطة قارب قريب من موقع الحادث. ورغم أن الطيارين تم نقلهما جوا من مكان الحادث بواسطة مروحية إنقاذ، إلا أنه لحسن الحظ لم يصابا بإصابات خطيرة.

وأصدرت قيادة الشرطة المجرية بيانا حول الحادث، جاء فيه أن "الطائرة المروحية من نوع MD-500E حيث سقطت في مياه البحيرة لأسباب غير واضحة حاليا. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث".