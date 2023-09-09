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This image obtained from the Flagler County Sheriff's Office in Florida, shows a craft described as a giant hamster wheel and owned by Reza Baluchi on a Florida beach on July 24, 2021. Baluchi was intercepted by the US Coast Guard on 26 August, 2023, about 70 miles (110kms) off Tybee Island, Georgia. Baluchi told officials he intended to sail more than 6,000kms (3,728 miles) to London in his homemade boat. Baluchi has been attempting similar voyages since 2014. (Photo by Handout / Flagler County Sheriff's Office / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / FLAGLER COUNTY SHERIFF'S OFFICE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Flagler County Sheriff's Office - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
العجلة التي تم ضبطها

بعجلة هامستر عملاقة.. رجل يحاول اجتياز المحيط الأطلسي

خفر السواحل الأميركيون منعوا الرجل الذي يدعى رضا البلوش من إكمال رحلته نحو بريطانيا

العربية.نت
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منع خفر السواحل الأميركيون رجلاً من خوض مغامرة كان يطمح إلى إنجازها وتتمثل في عبور المحيط الأطلسي على متن مركبة غريبة وُصِفَت بأنها عجلة هامستر عملاقة، وفق ما أوردت وثائق قضائية ووسائل إعلام أميركية.

فخلال الاستعداد لمواجهة الإعصار فرانكلين نهاية أغسطس الماضي، رصد خفر السواحل القارب الغريب وراكبه قبالة تايبي آيلند بولاية جورجيا في شرق الولايات المتحدة.

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وأوضح الرجل الذي يدعى رضا البلوشي لخفر السواحل أنه ينوي الذهاب إلى لندن، ويعتزم لهذا الغرض اجتياز أكثر من ستة آلاف كيلومتر بحراً على متن قاربه الذي صنعه يدوياً بواسطة عوامات وأسلاك، وفق التفاصيل الواردة في الدعوى المرفوعة عليه من السلطات الفدرالية في مطلع سبتمبر.

رضا البلوشي
رضا البلوشي
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واعتبر خفر السواحل أن رحلة البلوشي بواسطة هذه العجلة العائمة "تنطوي بوضوح على مخاطر"، وطلبوا منه النزول منها وركوب قاربهم.

إلا أن البلوشي رفض الامتثال، وهدد بالانتحار بسكين كان يحمله ثم بتفجير نفسه. ولم يذعن إلا بعد ثلاثة أيام لطلب مغادرة قاربه الذي شبّهته وسائل الإعلام المحلية بـ"عجلة هامستر عملاقة". واعترف لاحقاً للسلطات بأن القنبلة التي هدّد بتفجير نفسه بواسطته غير موجودة فعلياً.

ولم تكن هذه المحاولة الأولى لرضا البلوشي، إذ ذكّرت الدعوى بأن في سجلّه محاولات لتحقيق إنجازات من نوع مشابه في الأعوام 2014 و2016 و2021، لكنّ خفر السواحل كانوا ينقذونه في كل مرة.

لكنّه أحيل على الجهات القضائية هذه المرة لمحاكمته بتهمة رفض الامتثال لأوامر الشرطة.

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