مقاطع فيديو توثق ذعر المغاربة بعد الزلزال.. وعالقون يناشدون إنقاذهم
فرق البحث والإنقاذ عثرت على خمس جثث على الأقل تحت الأنقاض
أثار الزلزال الذي ضرب المغرب مساء الجمعة حالة من الذعر بين الواطنين وخاصة سكان مراكش والرباط والدار البيضاء والصويرة.
عالقون بسبب الزلزال في منطقة سيدي إبراهيم يناشدون السلطات إغاثتهم#المغرب#العربية pic.twitter.com/APBiVPaUao— العربية (@AlArabiya) September 9, 2023
وخرج عدد من المواطنين إلى شوارع هذه المدن خشية انهيار منازلهم وفقا لصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.
خبير جيولوجي يشرح أسباب حدوث الزلزال في #المغرب #العربية pic.twitter.com/I0JX6Wknur— العربية (@AlArabiya) September 9, 2023
وتظهر صور ومقاطع فيديو نشرها مستخدمو الإنترنت حطام مساكن في أزقة مراكش وسيارات تضررت جراء تساقط حجارة.
مراسل #العربية: مصادر تتحدث عن سماع نداءات استغاثة في مبان منكوبة بالزلزال#المغرب pic.twitter.com/0AjrDWOLha— العربية (@AlArabiya) September 9, 2023
وذكرت مراسل"العربية" و"الحدث" نقلا عن مصادر محلية في المغرب اليوم السبت أن فرق البحث والإنقاذ عثرت على خمس جثث على الأقل تحت الأنقاض الناجمة عن الزلزال.
مراسل #العربية: إخلاء مستشفى بـ #مراكش من المرضى احترازيا بعد الزلزال#المغرب pic.twitter.com/y0zxtnaDLZ— العربية (@AlArabiya) September 9, 2023
كما تحدث عن إخلاء مستشفى بمراكش من المرضى احترازيا بعد الزلزال.
وقال أحد سكان الصويرة الواقعة على بعد 200 كلم غرب مراكش لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "ليس هناك دمار كثير بل ذعر. سمعنا صرخات في وقت الزلزال. الناس في الساحات والمقاهي ويفضلون النوم خارجا. ثمة أجزاء سقطت من الواجهات".
مقاطع متداولة لحالة الهلع التي خلفتها الهزة الأرضية في #المغرب#العربية pic.twitter.com/AoV0BxUISz— العربية (@AlArabiya) September 8, 2023
سجل وقوع الزلزال بعيد الساعة 23,00 (22,11 ت غ). وقدر عمقه بنحو 18,5 كيلومترا وفق المعهد الجيوفيزيائي الأميركي.
وقدر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، وهو هيئة علمية متخصصة بالنشاط الزلزالي في منطقة البحر المتوسط، قوة الزلزال بـ 6,9 درجات.
في 24 شباط/فبراير 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 6,3 درجات على مقياس ريختر محافظة الحسيمة على بعد 400 كلم شمال شرق الرباط وأسفر عن 628 قتيلا وعن أضرار مادية جسيمة.
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