شاهد عراكاً تفجر على متن طائرة.. صراخ ولكمات بين شباب كويتيين

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لشجار بين شبان على متن طائرة كويتية قيل إنها كانت قادمة من لندن إلى الكويت.

*هبوط طائرة كويتية قادمة من لندن بعد حصول شجار دامي بين شباب كويتيين وسط صراخ النساء والأطفال!* pic.twitter.com/Z7TLLDVZNd — Silhouette (@affairzz) September 10, 2023

فقد أظهر الفيديو عراكاً بالأيدي بين شبان على متن الطائرة وسط صراخ الركاب وبكاء الأطفال، فيما حاول ركاب الطائرة وقف الشجار دون طائل.

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وبحسب المقاطع المتداولة فإن الشجار يعود ليوم الجمعة، في حين لم تعرف أسبابه، إلا أن المعلومات المتوفرة تتحدث عن عراك بين شابين كويتيين من جهة وشخص أجنبي.

وأبدى العديد من الركاب استياءهم لما حدث، حيث أثارت الحادثة الرعب بين الركاب، خصوصاً أن هناك أطفالا ونساء على متن الرحلة.