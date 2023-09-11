اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Screenshot 2023-09-11 205347

شاهد عراكاً تفجر على متن طائرة.. صراخ ولكمات بين شباب كويتيين

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لشجار بين شبان على متن طائرة كويتية قيل إنها كانت قادمة من لندن إلى الكويت.

فقد أظهر الفيديو عراكاً بالأيدي بين شبان على متن الطائرة وسط صراخ الركاب وبكاء الأطفال، فيما حاول ركاب الطائرة وقف الشجار دون طائل.

مادة اعلانية

وبحسب المقاطع المتداولة فإن الشجار يعود ليوم الجمعة، في حين لم تعرف أسبابه، إلا أن المعلومات المتوفرة تتحدث عن عراك بين شابين كويتيين من جهة وشخص أجنبي.

وأبدى العديد من الركاب استياءهم لما حدث، حيث أثارت الحادثة الرعب بين الركاب، خصوصاً أن هناك أطفالا ونساء على متن الرحلة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مشاهد جوية تكشف حجم الدمار في مراكش جراء زلزال المغرب مشاهد جوية تكشف حجم الدمار في مراكش جراء زلزال المغرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط