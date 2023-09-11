فيديو لمصري عثر على طفل تائه.. وأهله: "مش عايزينه"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو ظهر فيه رجل يروي قصة غريبة لأسرة ألقت بفلذة كبدها في الشارع ورفضت استلامه.

رفضوا استلامه

الرجل الخمسيني الذي يتضح من لهجته أنه من إحدى محافظات الصعيد أكد وهو يحمل الطفل الذي عثر عليه تائها، أن أهله رفضوا استلامه بعد التعرف عليه والتأكد منه بحجة أن لديهم عددا كبيرا من الأطفال ولا يحتاجون له.

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وأضاف: "وصلت بيكم الإهانة والمذلة والجحد والكره لكدا، حد يرمي لحمه، لما عيل زي دا أبوه وأمه يرموه ويقولوا مش عايزينه".

عرض تنازل

كما أضاف الرجل وهو يبكي أنه طلب من أهل الطفل التنازل عنه وكتابة إقرار بذلك ليتمكن من تبنيه لكنهم رفضوا هذا العرض أيضا، وقالوا له "عاوز ترميه ارميه، عاوز تربيه ربيه لكن مفيش ورق".

وقال إنه اقترح تقديم راتب شهري للعائلة للاهتمام بالطفل لكن أهله رفضوا أيضا.

غضب واسع

إلى هذا، آثار الفيديو حالة من الغضب والحزن بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. فيما عرض الكثيرون على الرجل أخذ الطفل للتبني.

لكن حتى الآن لم تصدر أي جهة رسمية في مصر قرارا بشأن الواقعة الغريبة وملابساتها.