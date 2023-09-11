مأساة العشاء الأخير.. زلزال المغرب يصطاد صبياً من وسط عائلته

في اليوم الثالث على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب فجر السبت الماضي، وبينما يسابق رجال الإنقاذ المغاربة اليوم الاثنين الزمن بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين، وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين دمرت منازلهم جراء تلك الكارثة التي خلفت 2122 قتيلاً على الأقل، لا تتوقف المآسي الإنسانية عن الظهور.

العشاء الأخير

ومن بينها حكاية طفل مغربي تناول العشاء الأخير مع عائلته قبل وقوع الكارثة.

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فقد كان حميد بن هنا قد طلب للتو من ابنه الصغير مروان إحضار سكين لتقطيع البطيخ لتناوله مع وجبة العشاء مع الأسرة عندما وقع زلزال المغرب مساء الجمعة.

وكانوا يستمتعون بتناول طاجن من لحم الضأن والخضراوات مع بداية عطلة نهاية الأسبوع، وكان مروان يخبر والده عن الأدوات التي سيحتاجها للعام الدراسي المقبل، وفق لما كشف الأب المكلوم.

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 2122

ثم أضاف متمتما: "وقع الزلزال وقع في تلك اللحظة.. الغرفة بدأت تهتز وانطفأت الأنوار وبدأت الأنقاض تتساقط من سقف منزلنا التقليدي الواقع في قرية نائية بجبال الأطلس الكبير".

فخرج بن هنا وابنه الآخر معاذ من الباب المفتوح إلى الزقاق عندما بدأ المنزل في الانهيار، وتمكنا من إخراج زوجته أمينة وابنته الصغيرة مريم. لكن عندما انقشع الغبار، اكتشفوا الطعمة الكبرى، ووجدوا أن مروان لم يتمكن من النجاة.

وكان الطفل البالغ من العمر ثماني سنوات قد ركض إلى داخل المنزل وعثروا على جثته تحت كومة من الأنقاض بلغ ارتفاعها مترا، ولم يتم انتشال جثمانه إلا في اليوم التالي، بعد أن وصل إخوة بن هنا بسياراتهم من الدار البيضاء، التي تبعد مسافة تُقطع في خمس ساعات، للمساعدة في رفع الركام.

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أسرة مكلومة معدمة

الأسرة الآن ليست حزينة فحسب، بل صارت معدمة. جميع ممتلكاتهم تحت أنقاض منزلهم المنهار ويواجهون المبيت لليلة ثالثة في العراء في ظل برد الجبل القارس.

فمصدر رزق بن هنا، الدراجة ذات الثلاث عجلات التي كان يستخدمها لنقل البضائع في أنحاء الحي مقابل رسوم رمزية، دُفنت تحت الأنقاض ولم تعد تعمل. والزقاق المؤدي إلى منزلهم مغطى بالصخور المتساقطة.

ولم يعد بحوزة الأسرة بعد الزلزال سوى حمار وعنزة غير أن طعامهما كان في مخزن تعرض كذلك للدفن تحت الأنقاض، كما أن ذبحهما لن يجدي نفعا لعدم قدرة الأسرة على تبريد لحومهما.

كان الأقوى

يشار إلى أن الزلزال كان الأقوى الذي يضرب المغرب منذ عام 1900 على الأقل، وأدى إلى مقتل أكثر من 2020 شخص، معظمهم في قرى جبلية صغيرة مثل تافغاغت حيث تعيش عائلة بن هنا.

ولم ينج أي منزل تقريبا في قرية تافغاغت من كارثة الزلزال.

وقال ناجون إن من بين ما يقرب من 400 قروي لقي 80 حتفهم، بينما تنتشر أكوام كبيرة من الركام في القرية.