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من المغرب (فرانس برس)
كوارث طبيعية

شاهد واستمع.. صوت وثّقته الأقمار الاصطناعيّة قبيل زلزال المغرب مباشرة

الفيديو لا علاقة له بزلزال المغرب.. وهو منشور قبل أشهر على موقع "يوتيوب" وهو لمجموعة من الصور التقطتها وكالة "ناسا" عام 2021 وجرى دمجُها بتقنيّة "تايم لابس"

العربية.نت، فرانس برس
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"لا تصدق أي شيء يبث على السوشيال ميديا".. شعار يجب الالتزام به في هذه الأيام التي تنتشر فيها الشائعات والمقاطع المزيفة كانتشار النار في الهشيم.

وفي هذا الشأن، تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يظهر كيف وثّقت الأقمار الاصطناعيّة صوت زلزال المغرب الأخير من الفضاء. إلا أنّ الادعاء خطأ، فالفيديو منشور قبل أشهرٍ من وقوع الزلزال.

الفيديو المنتشر لا يمت بصلة لزلزال المغرب
الفيديو المنتشر لا يمت بصلة لزلزال المغرب
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ويصوّر الفيديو مشاهد من الفضاء ويُسمع صوت هادئ قبل أن يتحوّل فجأة إلى تشويش.

وعلّق ناشرو الفيديو بالقول "الأقمار الاصطناعيّة توثّق زلزال المغرب مباشرة وقت حدوثه".

حصد الفيديو آلاف المشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي انتشاره بعد أيام على الزلزال الذي وقع فجر السبت، بقوة 7 درجات، بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني، وهو أقوى هزّة يتمّ قياسها في المغرب منذ قرن، حيث خلّف نحو 3000 قتيل وآلاف المصابين والمشردين.

إلا أنّ المفاجأة هي أن الفيديو لا علاقة له بزلزال المغرب.

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فبحسب خدمة تقصي صحة الأخبار التابعة لوكالة "فرانس برس"، فالتفتيش عن الفيديو أظهر أنه منشور قبل أشهر على موقع "يوتيوب".

وجاء في التعليق المرافق له أنّه مؤلّف من مجموعة من الصور التقطتها وكالة "ناسا" عام 2021 وجرى دمجُها بتقنية "تايم لابس".

وشرح صاحب الفيديو أنه أضاف إلى المقطع صوتاً مصدره مسبار "فان آلين" التابع لوكالة "ناسا"، الذي يهدف لاستكشاف الأحزمة الإشعاعية التي تحيط بالأرض وقياس المجالات الكهرومغناطيسية والجسيمات المشحونة وموجات الراديو.

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