من الأجمل؟.. سحب اللقب من ملكة جمال بسبب "خطأ في العد"

أدى خطأ في العد خلال الحفلة النهائية لمسابقة ملكة جمال كاليدونيا الجديدة، وهو أرخبيل فرنسي في أوقيانيا، إلى تتويج إحدى المتباريات عن غير حق، ما سيؤدي إلى سحب اللقب منها، وفق ما أفادت اللجنة المنظمة المحلية، الأربعاء.

وقد تُوجت ماتيلدا لولون (25 عاماً)، بلقب ملكة جمال كاليدونيا الجديدة، السبت، خلال أمسية احتفالية، لكنها لن تمثل هذا الإقليم الواقع في جنوب المحيط الهادئ خلال انتخابات ملكة جمال فرنسا 2024، المقرر إجراؤها في 16 ديسمبر المقبل.

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وأقرت رئيسة لجنة ملكة جمال كاليدونيا الجديدة ستيلا لو فان هاو لوكالة "فرانس برس" بحدوث "خطأ مؤسف في العد" خلال المرحلة النهائية التي تنافست فيها أربع شابات، مؤكدةً معلومات أوردتها قناة كاليدونيا الجديدة الأولى.

وبالتالي سيؤول اللقب إلى إيما غروسيه (21 عاماً) التي حلت في المركز الرابع في النتيجة المطعون بها.











ماتيلدا لولون ماتيلدا لولون إيما غروسيه إيما غروسيه الشابتان خلال الحفل الشابتان خلال الحفل