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بوتين وكيم ويظهر كرسي الزعيم الكوري الشمالي الذي خضع لفحص دقيق - رويترز

شاهد.. كيف فحص حراس زعيم كوريا الشمالية كرسيه قبل لقائه بوتين

دبي - العربية.نت
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شغلت الزيارة التي قام بها زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، إلى روسيا، قبل يومين، العالم كونها ثاني اجتماع بين الزعيمين منذ وصول كيم إلى السلطة والزيارة الثانية فقط التي يقوم بها زعيم كوريا الشمالية لروسيا.

وقبيل اللقاء بين الزعيمين، قام مرافقوا كيم بإخضاع كرسيه قبيل لقائه مع بوتين إلى فحص دقيق للغاية.

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فقد أظهر مقطع فيديو متداول، المسؤولون عن سلامة الزعيم الكوري الشمالي وهم يمسحون الكرسي ويفحصونه يدوياً وعبر جهاز أشعة للتأكد من سلامته.

وصل روسيا بقطار مصفح

ووصل الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون الذي التقى بوتين أمس الأربعاء إلى روسيا، بعد رحلة استغرقت عدة ساعات على متن قطاره المصفح يوم الثلاثاء.

والقطار يتألف من 21 عربة، وهو عبارة عن حصن مسلح على عجلات يُعتقد أنه يحتوي على غرفة كاريوكي، واتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومنشأة طبية للطوارئ.

كما تم طلاء القطار باللون الأخضر الزيتوني مع سقف أبيض، في حين كانت النوافذ داكنة، بالإضافة لشرائط من الطلاء الفولاذي الأصفر تهدف إلى التحصين ضد الهجمات بالقنابل وتلتف حول جسم القطار، ومن المعروف أن كيم يسافر بأكثر من 20 عربة، مع حراسة أمنية في الأمام والخلف.

وبحسب المعلومات الاستخباراتية عن القطار، فإنه أقوى من طلقة الرصاص حيث إنه مضاد للرصاص بالكامل.

كما استخدم القطار في عدة رحلات رسمية خارج البلاد منذ الخمسينيات. تاريخيا، وصل القطار بزعماء البلاد إلى فيتنام، والصين أكثر من مرة، وبلغاريا، وروسيا أيضا.

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