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صراخ سكانها يحبس الأنفاس.. لحظة اجتياح المياه عمارة في درنة

دبي - العربية.نت
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مازالت خبايا "كارثة الكوارث" في ليبيا تنكشف يوماً بعد يوم.

بدل إخراج سكان درنة أغلقوا الأبواب.. فيديو لمسؤول يشعل غضباً المغرب العربي بدل إخراج سكان درنة أغلقوا الأبواب.. فيديو لمسؤول يشعل غضباً

لم يعرف لهم مصير!

فقد أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات رعب عاشها ليبيون بعدما علقوا في عمارة خلال اجتياح الفيضانات مدينة درنة المنكوبة.

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واحتجز السكان في الطابق السابع من عمارة "برج الشاطئ" في مدينة درنة، بعدما ارتفع منسوب المياه ووصل إلى الدور الثالث منها.

كما وثق الفيديو أصوات أشخاص عالقين وخائفين، يصرخون مستغيثين.

وفي الوقت الذي أضاء فيه رعد خارج العمارة، أثناء بدء الإعصار "دانيال"، تنطلق أصوات تنادي "يا لطيف يا لطيف".

ولم تعرف نهاية هذا الموقف فيما إذا كان العالقون قد نجوا بأرواحهم أم لاء.

20 ألف ضحية

يشار إلى أن الإعصار "دانيال" تسبب منذ الأحد الماضي بحجم مهول من السيول والفيضانات التي أغرقت أحياء بكاملها، كان لدرنة الحصة الأكبر منها.

إذ محيت أجزاء بأكملها من الخريطة، وجرفت المياه عائلات برمتها فوجئت بما حصل، كما لقي الآلاف حتفهم وتشرّد عشرات الآلاف بينما لا يزال كثر في عداد المفقودين.

وتوقع عدد من المسؤولين المحليين أن يلامس عدد الضحايا الـ20 ألفا، لاسيما أن نحو 30 ألفا ما زالوا بعداد المفقودين.

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