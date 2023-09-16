اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
1
الطفلة من الفيديو

دموعها ملأت القبر.. فيديو لصغيرة تبكي أمها بليبيا يحير التواصل!

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بحجم الكارثة وعظمها، تتوالى المآسي الإنسانية بالظهور واحدة تلو الأخرى، منذ الأحد الأسود الذي مر على ليبيا قبل أسبوع بسبب الفيضان.

مستشفياتها فاضت بالجثث والبحر يلقي المزيد.. لا مكان للموتى في درنة المغرب العربي مستشفياتها فاضت بالجثث والبحر يلقي المزيد.. لا مكان للموتى في درنة

ومن بين تلك القصص، أن انتشر مقطع فيديو أحزن وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يظهر طفلة تبكي فوق قبر أمّها التي قضت في فيضانات درنة، وفقا لما قال ناشروه.

مادة اعلانية

ويصور المقطع طفلة تبكي بحرقة فوق قبر ترابي، ومعه تعليق: "طفلة صغيرة من درنة تبكي على قبر أمها".

فانهالت التعليقات الحزينة على المقطع المنشور، وسط مطالبات بضرورة مساعدة الصغيرة ومحاولة التقليل من مصابها الأليم.

الحقيقة غير ذلك.. كورونا في العراق

إلا أن الحقيقة غير ذلك تماماً، فالفيديو المتشر خاطئ، وهو قديم، يعدو بتاريخه إلى عام 2020، أي لا علاقة له بفيضانات ليبيا لا من قريب ولا من بعيد.

ونشر المقطع بحسب التفتيش عبر قناة على يوتيوب، ويظهر طفلة تبكي أمها التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا.

كما يقول البحث إن الفيديو مأخوذ من واقعة حدثت في العراق قبل سنوات، وفقا لـ"فرانس برس".

كارثة الكوارث

يشار إلى أن الفيديو المغلوط حصد عشرات آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت تواصل فيه مدينة درنة الليبية تعداد ضحاياها بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت أحياء بكاملها وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وكانت العاصفة "دانيال" ضربت المنطقة بعد ظهر الأحد، وتساقطت أمطار غزيرة جداً تسبّبت بانهيار سدّين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والناس، في كارثة قالت عنها الأمم المتحدة إنها "كارثة الكوارث".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طوابير السيارات تمتد مئات الأمتار في شوارع بغداد.. ما الأسباب؟ طوابير السيارات تمتد مئات الأمتار في شوارع بغداد.. ما الأسباب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط