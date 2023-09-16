"ما بال بوتين".. فيديو مريب ليده مجعّدة وتعليق أوكراني

كعادته في كل مناسبة سياسية يتحيز مستشار وزير الداخلية الأوكراني، أنطون غيراشينكو، الفرص لإطلاق نار سخريته تارة أو حتى إثارة الشكوك طورا.
Hand of Putin the murderer.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 15, 2023
What's up with it, by the way? pic.twitter.com/26dJBgWRZi
وهذه المرة، استعان بفيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه، أمس، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ليلمح إلى مرض سيد الكرملين.
فقد نشر المسؤول الأوكراني على حسابه في منصة "أكس" (تويتر سابقا)، مقطعاً مصورا لبوتين وهو يتحدث إلى ضيفه، بينما يؤشر بيديه.
"ما خطب يد القاتل؟"
ومن ثم قرب "الزوم" على يد بوتين، التي بدت عجوزاً إلى حد ما تملؤها التجاعيد. وكتب متسائلا: "ما خطب يد بوتين القاتل؟!".
إلا أن محاولة غيراشينكو إثارة الشكوك حول صحة بوتين لا يبدو أنها لقيت آذاناً صاغية، فقد أتت العديد من التعليقات على الفيديو، مؤكدة أنها تبدو طبيعية 100% لاسيما بالنسبة لرجل في سنه.
وكانت العديد من النظريات أثيرت حول صحة الرئيس الروسي البالغ من العمر 71 عاماً من قبل جهات ومسؤولين أوكران.
حتى ذهبت بعض التقارير الاستخباراتية الأوكرانية إلى التأكيد على أنه مصاب بالسرطان.
فيما راحت مخيلة البعض إلى أبعد من ذلك بكثير، إذ ألمحت إلى أن الرجل لم يظهر علناً منذ أشهر، ويستعين بشبيهين به في اللقاءات العامة.
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