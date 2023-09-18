اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الصورة التي حصدت عشرات الآلاف من المشاركات

آخر كلب صيد عملاق بأيرلندا.. صورة عمرها 120 سنة تحصد آلاف المشاركات!

الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل بعدة لغات لا تمتّ للحقيقة بصلة وهي نتاج برنامج ذكاء اصطناعي

العربية.نت، فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دائماً ما نكرر أنه لا يجب أبدا الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي وبرامج الذكاء الاصطناعي التي لا يبدو أن لها أي حدود.

وفي هذا الشأن، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لآخر كلب صيد إيرلندي عملاق صوّر خلال العام 1902.

مادة اعلانية

إلا أنه بالفحص الدقيق للصورة، تبين أن الادعاء غير صحيح، حيث إن الصورة لا تمتّ للحقيقة بصلة وهي نتاج برنامج ذكاء اصطناعي، بحسب ما أوردته خدمة "فرانس برس لتقصي صحة الأخبار".

ويظهر في الصورة كلب عملاق إلى جانب شخص. وجاء في التعليقات المرافقة: "آخر كلب صيد إيرلندي رمادي عملاق خلال العام 1902".

وقد حصدت الصورة مئات المشاركات على "فيسبوك" ومنصة "أكس" (تويتر سابقا). وانتشرت هذه الصورة بالسياق المضلّل نفسه بعدد من اللغات الأجنبيّة وعملت منصات متخصّصة في تدقيق الأخبار على تفنيد ما قيل عنها.

إلا أنه تبين أن الصورة لا تمت للحقيقة بصلة.

العالم الهولندي يحذر من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام.. ويحدد المكان الأخيرة زلزال المغرب العالم الهولندي يحذر من زلزال عنيف وتسونامي خلال أيام.. ويحدد المكان

فقد أظهر التفتيش عنها عبر محركات البحث أنها منشورة على موقع "فيسبوك" في 31 أغسطس الماضي، ضمن مجموعة متخصصة في نشر تصاميم نفذت عبر برامج الذكاء الاصطناعي.

ورداً على التعليقات التي شككت في حقيقة الصورة، أوضح صاحبها أنه استخدم برنامج Mid Journey لتصميم الصورة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دمار دار طالبات أمزميز في المغرب بسبب الزلزال.. ما تاريخها؟ دمار دار طالبات أمزميز في المغرب بسبب الزلزال.. ما تاريخها؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط