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الطفل الإيراني

مقطع طريف لطفل إيراني يبكي بشدة: "لا يسمحون لي أن أرى رونالدو"

استقبال شعبي حافل في طهران للنصر السعودي الذي وصل لمواجهة برسبوليس في دوري أبطال آسيا

العربية.نت
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أظهر مقطع فيديو طريف، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، طفلاً إيرانياً يبكي بشدة، بالفندق الذي يقيم فيه فريق النصر السعودي ونجمه العالمي كريستيانو رونالدو، حيث اشتكى لأحد المذيعين الرياضيين من أنه قد تم منعه من رؤية نجمه المفضل رونالدو.

وظهر الطفل وهو يبكي بشدة لأنه لم يسمح له بدخول فندق إقامة النصر لاستقبال نجمه المحبوب.

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وعندما سأله المذيع "لماذا تبكي؟" أجابه ودموعه تنهمر: "لأننا أتينا من كرج، منزلنا هناك، حجزنا فندقًا لنأتي ونرى رونالدو، جعلوا كل هؤلاء الأطفال يبكون، وما زالوا لا يسمحون لنا برؤية رونالدو".

فأجابه المذيع: "حبيي لن يسمحوا لك..!" فما كان من الطفل البريء إلا البكاء أكثر والقول: "من يملك هذا الفندق الآن؟ هل هو مختلف عني؟ هو إنسان، وهو بشر مثلي، فما الفرق بيني وبينه؟"

وحين سأله المذيع "إذا رأيت رونالدو، فماذا ستقول له؟"، فأجاب الطفل: "مهما قلت، أقول لا تأتي إلى هذا الفندق أبدًا"، مؤكداً أنه لا يعرف أي الفريقين سيفوز في مباراة الغد، مشيراً إلى أنه من مشجعي فريق استقلال.

ولقي وصول نادي النصر السعودي احتفالا كبيرا لدى الجماهير الإيرانية التي كانت بانتظار بعثة نادي النصر حين وصولها للعاصمة الإيرانية طهران.

كما ظهرت لافتات في الشوارع ترحب بالدون بثلاث لغات مكتوب عليها أهلا وسهلا بالإنجليزية والإيرانية.

وارتدى أطفال ايرانيون قميص نادي النصر وحملوا صور كريستيانو رونالدو بانتظار مرور حافلة الفريق في شوارع طهران، وتجمعت مجموعات كبيرة من عشاقه لاستقبال النجم الأسطوري في زيارته الرسمية الأولى إلى طهران.

يذكر أن النصر يخوض أولى لقاءاته ضمن بطولة دوري أبطال آسيا غدا أمام فريق بيرسبوليس، حيث كان بانتظار النادي السعودي أعداد كبيرة من الإيرانيين لاستقبال لاعبي النصر وبمقدمتهم قائد الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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