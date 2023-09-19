شاهد.. سؤال ولا أغرب طرحه أردوغان على ماسك وطفله

التقطت عدسات الكاميرا لحظات لطيفة من اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومالك منصة إكس، إيلون ماسك.
ففيما كان ماسك يدخل "البيت التركي" في نيويورك للقاء أردوغان حاملاً طفله بين يديه، التقطت عدسات المصورين حواراً خاطفاً بينه وبين الرئيس التركي.
Erdogan: Where is your wife?— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 18, 2023
Elon Musk: Oh she, she is in San Francisco. We are separated now. That’s why I take care of my son
pic.twitter.com/zbihF0Bg2f
أين زوجتك؟
فقد سأله أردوغان بعد أن قدم كرة قدم للصغير، سؤالا اعتبره بعض المعلقين على وسائل التواصل غريباً.
وقال له :" أين زوجتك؟
ليجيب ماسك متفاجئاً: "آه إنها في سان فرانسيسكو!" وأردف "نحن منفصلان لذا أعتني أنا بالطفل معظم الأوقات".
وخلال اللقاء الذي حضره ابن ماسك كاملاً على ما يبدو، دعا الرئيس التركي رئيس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، إلى إنشاء مصنع في تركيا.
كما ناقش أردوغان الموجود في الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيضا مع ضيفه التعاون المحتمل بين سبيس إكس لاستكشاف الفضاء وبرنامج الفضاء التركي.
يذكر أن لدى ماسك البالغ من العمر 52 عاماً، و الذي يحبذ إنجاب المزيد من الأطفال عالمياً من أجل الحفاظ على البشرية، 11 طفلاً من عدة زوجات سابقات.
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