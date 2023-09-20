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Former U.S. President Donald Trump, his wife Melania, Kimberly Guilfoyle, his sons Barron and Donald Jr. and his daughter Ivanka leave St. Vincent Ferrer Church during the funeral of Ivana Trump, socialite and Trump's first wife, in New York City, U.S., July 20, 2022. REUTERS/Brendan McDermid TPX IMAGES OF THE DAY
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تغريدة "مريبة" لابن ترامب: والدي توفي وسأترشح مكانه

دبي- العربية.نت
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تفاجأ عدد من متابعي حساب ابن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على منصة أكس (تويتر سابقا) بتغريدات ولا أغرب.

فقد أعلن دونالد ترامب جونيور في إحداها اليوم الأربعاء أن والده توفي، وأنه سيترشح مكانه للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

التغريدة المزيفة
التغريدة المزيفة
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كما نشرت سلسلة تغريدات أخرى لا تقل غرابة عن الأولى.

فقد زعمت إحداها أن كوريا الشمالية ستنفجر. فيما أكدت ثانية أن لدى دون "بعض الرسائل المثيرة للاهتمام مع جيفري إبستين".

كما أشارت واحدة من تلك التغريدات المزيفة إلى أن دونالد ترامب الابن سيحرق البورصة".

هل هكر حسابه؟

ليتبين بطبيعة الحال أن كلها مدسوسة وأن الحساب تعرض للاختراق على ما يبدو لفترة وجيزة، بحسب ما أفادت صحيفة "نيويورك بوست".

فقد حذفت جميع تلك التعليقات الغريبة بعد فترة وجيزة على نشرها، واختفت تماماً من الحساب.

كما أن دون الابن لم يعلق على حسابه في أكس أو على أي منصة أخرى أو وسيلة إعلامية إطلاقا على ما جرى.

فيما امتنعت "منظمة ترامب" من التعليق على الفور على الموضوع.

بدورها، لم تعلق منصة أكس أو أحد ممثليها على الأمر.

أتى هذا الاختراق رغم تأكيد المنصة التي اشتراها الميلياردير الأميركي إيلون في أكتوبر الماضي، سعيها إلى تشديد إجراءات الخصوصية لمستخدميها، من ضمن التغييرات العديدة التي أدخلها المالك الجديد منذ دخولها عالم وسائل التواصل الشائك، والتي كان أبرزها الإطاحة بعلامة العصفور الأزرق، فضلا عن فرض رسوم شهرية مقابل الحصول على علامة التحقق وغيرها الكثير..

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