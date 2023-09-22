المطالبة بالقبض على كويتية ادعت أنها المهدي المنتظر

وثق مقطع فيديو متداول سيدة في الكويت بحالة غير طبيعية، تصرخ داخل أحد المجمعات التجارية، وتدعي أنها المهدي المنتظر.

وقالت السيدة التي كانت في حالة غير طبيعية: "أنا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، إمام المرسلين يوم الدين العظيم".

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وأثار الفيديو غضب نشطاء منصة "إكس"، الذين تساءلوا عن هدف السيدة، وسبب صراخها بهذه الطريقة وسط مطالبات بكشف ملابسات الفيديو، والقبض عليها وتطبيق العقوبة بحقها.