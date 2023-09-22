المطالبة بالقبض على كويتية ادعت أنها المهدي المنتظر
أثار الفيديو غضب نشطاء منصة "إكس"، وتساءلوا عن هدف السيدة
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وثق مقطع فيديو متداول سيدة في الكويت بحالة غير طبيعية، تصرخ داخل أحد المجمعات التجارية، وتدعي أنها المهدي المنتظر.
وقالت السيدة التي كانت في حالة غير طبيعية: "أنا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، إمام المرسلين يوم الدين العظيم".
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وأثار الفيديو غضب نشطاء منصة "إكس"، الذين تساءلوا عن هدف السيدة، وسبب صراخها بهذه الطريقة وسط مطالبات بكشف ملابسات الفيديو، والقبض عليها وتطبيق العقوبة بحقها.
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