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السيدة التي ادعت أنها المهدي

المطالبة بالقبض على كويتية ادعت أنها المهدي المنتظر

أثار الفيديو غضب نشطاء منصة "إكس"، وتساءلوا عن هدف السيدة

العربية.نت - مريم الجابر 
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وثق مقطع فيديو متداول سيدة في الكويت بحالة غير طبيعية، تصرخ داخل أحد المجمعات التجارية، وتدعي أنها المهدي المنتظر.

وقالت السيدة التي كانت في حالة غير طبيعية: "أنا الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، إمام المرسلين يوم الدين العظيم".

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وأثار الفيديو غضب نشطاء منصة "إكس"، الذين تساءلوا عن هدف السيدة، وسبب صراخها بهذه الطريقة وسط مطالبات بكشف ملابسات الفيديو، والقبض عليها وتطبيق العقوبة بحقها.

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