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ولي العهد الأردني الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة
ولي العهد الأردني الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة

بحضور الأميرة رجوة.. ولي عهد الأردن يجري لقاءات سياسية بواشنطن

أول نشاط له بعد زفافه

العربية.نت - وكالات
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التقى ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، أعضاء جددا في الكونغرس الأميركي في لجان عدة بحضور زوجته الأميرة رجوة الحسين.

وقال الديوان الملكي الأردني عبر صفحته على منصة "إكس"، إن "الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يلتقي في واشنطن، بحضور الأميرة رجوة الحسين، أعضاء جددا في الكونغرس الأميركي في لجان الشؤون الخارجية والمخصصات والخدمات العسكرية والأمن الداخلي وشؤون المحاربين القدامى والموارد الطبيعية والزراعة".

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ونشر ولي عهد الأردن صورا من اللقاء عبر صفحته على "إنستغرام" وعلق عليها بالقول: "من لقاءات اليوم في الكونغرس الأميركي"، مضيفا: "ناقشنا خلالها القضايا الإقليمية وعدة أمور منها الأمن السيبراني والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة".

إلى ذلك التقى ولي العهد الأردني، كبار موظفي اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس الشيوخ الأميركي، أليكس كارنز وبول جروف.

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وكان ولي عهد الأردن قد عقد قرانه على الشابة السعودية رجوة آل سيف في الأول من يونيو الحالي في حفل جرى في الأردن، وحضره شخصيات من حول العالم كما تابعه الملايين.

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