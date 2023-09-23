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رونالدو يحتفل بالفوز

بالعرضة السعودية.. رونالدو يحتفل بفوز النصر على الأهلي

رونالدو وتاليسكا يقودان النصر للتفوق على الأهلي بقمة مثيرة بالدوري السعودي

العربية.نت
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احتفل لاعب كرة القدم الدولي كريستيانو رونالدو بفوز ناديه، النصر السعودي، على النادي الأهلي "على الطريقة السعودية".

وقد فاز النصر على الأهلي في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن مباريات الدوري السعودي.

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ونشر نادي النصر على حسابه على اكس (تويتر سابقاً) فيديو يظهر احتفال اللاعبين بالفوز.

وظهر كريستيانو رونالدو وهو يحتفل وكأنه يؤدي العرضة السعودية التقليدية.

ويأتي هذا الاحتفال ذو الطابع السعودي التقليدي بينما يستعد السعوديون للاحتفال السبت باليوم الوطني السعودي.

النصر يحسم قمة الأهلي بثنائيتي رونالدو وتاليسكا رياضة سعودية النصر يحسم قمة الأهلي بثنائيتي رونالدو وتاليسكا

وقد سجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين والبرازيلي تاليسكا ثنائية أخرى من الأهداف ليقودا النصر للتغلب على الأهلي 4-3 بعدما صمد ببسالة في الدقائق الأخيرة من القمة المثيرة للجولة السابعة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وحملت أهداف الأهلي توقيع فرانك كيسي لاعب ساحل العاج والجزائري رياض محرز من ركلة جزاء في الشوط الثاني والبديل فراس البريكان.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النصر إلى 15 نقطة ليقترب من الاتحاد المتصدر والذي حقق 18 نقطة من سبع مباريات.

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