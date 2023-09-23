شاهد.. مدرب "الاتفاق" ستيفن جيرارد يحتفل باليوم الوطني السعودي
احتفل نادي الاتفاق باليوم الوطني السعودي الـ93
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مدرب "الاتفاق" وأسطورة ليفربول ستيفن جيرارد يحتفل باليوم الوطني السعودي. ويظهر في فيديو نشره النادي مرتديا الزي التقليدي.
سعوديون فينا طموح وفينا حلم 👁️🇸🇦— نادي الاتفاق (@Ettifaq) September 22, 2023
والمستحيل يتحقق لأجلنا ✨#اليوم_الوطني_السعودي_93 | #نحلم_ونحقق pic.twitter.com/pXLVhgJfTa
وفي ظل تنظيم العديد من الفعاليات لإحياء التراث الوطني وتعريف العالم بتاريخ المملكة، احتفل نادي الاتفاق باليوم الوطني السعودي الـ93.
📸🤩 ستيفن جيرارد يهنئكم بـ #اليوم_الوطني_السعودي_93 🇸🇦 #نحلم_ونحقق pic.twitter.com/vHbOY2A1AA— نادي الاتفاق (@Ettifaq) September 22, 2023
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وظهر الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق في الفيديو الذي نشره النادي على منصة "x" بالزي السعودي بالإضافة إلى العديد من النجوم.
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