شاهد.. مدرب "الاتفاق" ستيفن جيرارد يحتفل باليوم الوطني السعودي

مدرب "الاتفاق" وأسطورة ليفربول ستيفن جيرارد يحتفل باليوم الوطني السعودي. ويظهر في فيديو نشره النادي مرتديا الزي التقليدي.

وفي ظل تنظيم العديد من الفعاليات لإحياء التراث الوطني وتعريف العالم بتاريخ المملكة، احتفل نادي الاتفاق باليوم الوطني السعودي الـ93.

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وظهر الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق في الفيديو الذي نشره النادي على منصة "x" بالزي السعودي بالإضافة إلى العديد من النجوم.