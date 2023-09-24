انظر كيف نعيش.. صورة لبنزيمة بالشماغ تحصد الملايين

على خطى "غريميه" في نادي النصر، كريستيانو رونالدو، ونيمار ظهر اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة بالثوب السعودي والبشت، في صورة حصدت نحو 7 ملايين مشاهدة على منصة أكس (تويتر سابقا).

Regarde la vie qu'on a 🤍 Happy Saudi national day 🇸🇦 pic.twitter.com/6NCYlO1itm — Karim Benzema (@Benzema) September 23, 2023

فقد نشر النجم الفرنسي مساء أمس السبت صورته هذه على حسابه في تويتر، لمشاركة الشعب السعودي احتفالاته بمناسبة العيد الوطني الـ 93.

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وغرّد قائلاً: "انظر إلى الحياة التي نعيشها، يوم وطني سعودي سعيد"، في إشارة إلى النمو الذي تعيشه المملكة على جميع الأصعدة لاسيما خلال السنوات الأخيرة.

فيما تفاعل المغردون مع الصورة، مكيلين الثناء والإعجاب على لاعب اتحاد جدة.

كما علق بعض الظرفاء على الصورة، مؤكدين أن بنزيما أضحى "سعودياً" بامتياز، مضيفين له كنية محلية.

يشار إلى أن بنزيما البالغ من العمر 35 عاماً والذي انضم إلى فريق "النمور" الصيف الماضي، قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني، أكد سابقا أنه يشعر وكأنه في بيته بالسعودية.