اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
1

انظر كيف نعيش.. صورة لبنزيمة بالشماغ تحصد الملايين

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

على خطى "غريميه" في نادي النصر، كريستيانو رونالدو، ونيمار ظهر اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة بالثوب السعودي والبشت، في صورة حصدت نحو 7 ملايين مشاهدة على منصة أكس (تويتر سابقا).

فقد نشر النجم الفرنسي مساء أمس السبت صورته هذه على حسابه في تويتر، لمشاركة الشعب السعودي احتفالاته بمناسبة العيد الوطني الـ 93.

مادة اعلانية

وغرّد قائلاً: "انظر إلى الحياة التي نعيشها، يوم وطني سعودي سعيد"، في إشارة إلى النمو الذي تعيشه المملكة على جميع الأصعدة لاسيما خلال السنوات الأخيرة.

فيما تفاعل المغردون مع الصورة، مكيلين الثناء والإعجاب على لاعب اتحاد جدة.

كما علق بعض الظرفاء على الصورة، مؤكدين أن بنزيما أضحى "سعودياً" بامتياز، مضيفين له كنية محلية.

يشار إلى أن بنزيما البالغ من العمر 35 عاماً والذي انضم إلى فريق "النمور" الصيف الماضي، قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني، أكد سابقا أنه يشعر وكأنه في بيته بالسعودية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
محكمة تركية تقرر حبس 8 متهمين بنشر محتوى عنصري محكمة تركية تقرر حبس 8 متهمين بنشر محتوى عنصري
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط