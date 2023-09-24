وكأنها "تبتلعها"! مشهد مخيف لسحب تجتاح مدينة برازيلية

مشهد لا يصدق انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر سحباً داكنة ضخمة في سماء مدينة كاكسياس دو سول جنوب البرازيل، السبت، ما أدى إلى حجب الرؤية عن المباني.
ووثق المقطع المتداول هذه الغيوم، التي تعرف باسم "سحب الرف" وهي تجتاح المدينة وتمر من بين المباني، وكأنها "تبتلع" منطقة تلو الأخرى.
TEMPO | Incrível vídeo em time lapse mostra a nuvem de tempestade avançando sobre a cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. 📷 @maxpetry pic.twitter.com/ZyoyOamGWb— MetSul Meteorologia (@metsul) September 23, 2023
يشار إلى أن "سحب الرف" تتشكل عند التقاء منطقة بحرارة مرتفعة مع الهواء البارد، وتتشكل عادة قبل العواصف مباشرة.
وغالباً ما ترتبط سحب الرف التي تسمى أيضاً بـ"سحب آركوس"، بالعواصف القوية، وفق خدمة الطقس الوطنية الأميركية (NWS).
كما تُرى هذه الغيوم أحيانا تحت السحب الركامية، وهي السحابة العمودية الكثيفة الشاهقة التي تسبب هطول أمطار غزيرة.
-
عمرها 21 عاماً.. أردنية تحقق المركز الأول بمسابقة دولية لحفظ القرآناستقبل آلاف المواطنين الأردنيين في لواء الرمثا شمالي الأردن، يوم أمس السبت، حافظة القرآن الكريم سندس سعيد محمد صيداوي الحاصلة على المركز الأول بمسابقة ... الأخيرة
-
طلبها جمهوره بحفل جدة.. محمد عبده: هذه الأغنية تنشف الريقعبر فنان العرب محمد عبده خلال حفله الذي أحياه على مسرح "السوبر دوم" في جدة، مساء الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93، عن أغنية تنشف ... ثقافة وفن
-
صدر الدجاج أم الفخذ؟ أيهما أكثر صحة؟يعتبر الدجاج مصدراً هاماً للبروتين وغنياً بالعناصر الغذائية مثل السيلينيوم والفوسفور والنياسين (فيتامين ب 3).وعندما يتعلق الأمر بتناول الدجاج، غالباً ... صحة