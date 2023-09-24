وكأنها "تبتلعها"! مشهد مخيف لسحب تجتاح مدينة برازيلية

مشهد لا يصدق انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر سحباً داكنة ضخمة في سماء مدينة كاكسياس دو سول جنوب البرازيل، السبت، ما أدى إلى حجب الرؤية عن المباني.

ووثق المقطع المتداول هذه الغيوم، التي تعرف باسم "سحب الرف" وهي تجتاح المدينة وتمر من بين المباني، وكأنها "تبتلع" منطقة تلو الأخرى.

TEMPO | Incrível vídeo em time lapse mostra a nuvem de tempestade avançando sobre a cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. 📷 @maxpetry pic.twitter.com/ZyoyOamGWb — MetSul Meteorologia (@metsul) September 23, 2023

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يشار إلى أن "سحب الرف" تتشكل عند التقاء منطقة بحرارة مرتفعة مع الهواء البارد، وتتشكل عادة قبل العواصف مباشرة.

وغالباً ما ترتبط سحب الرف التي تسمى أيضاً بـ"سحب آركوس"، بالعواصف القوية، وفق خدمة الطقس الوطنية الأميركية (NWS).

كما تُرى هذه الغيوم أحيانا تحت السحب الركامية، وهي السحابة العمودية الكثيفة الشاهقة التي تسبب هطول أمطار غزيرة.