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صورة من الفيديو المتداول

وكأنها "تبتلعها"! مشهد مخيف لسحب تجتاح مدينة برازيلية

دبي - العربية.نت
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مشهد لا يصدق انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر سحباً داكنة ضخمة في سماء مدينة كاكسياس دو سول جنوب البرازيل، السبت، ما أدى إلى حجب الرؤية عن المباني.

ووثق المقطع المتداول هذه الغيوم، التي تعرف باسم "سحب الرف" وهي تجتاح المدينة وتمر من بين المباني، وكأنها "تبتلع" منطقة تلو الأخرى.

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يشار إلى أن "سحب الرف" تتشكل عند التقاء منطقة بحرارة مرتفعة مع الهواء البارد، وتتشكل عادة قبل العواصف مباشرة.

وغالباً ما ترتبط سحب الرف التي تسمى أيضاً بـ"سحب آركوس"، بالعواصف القوية، وفق خدمة الطقس الوطنية الأميركية (NWS).

كما تُرى هذه الغيوم أحيانا تحت السحب الركامية، وهي السحابة العمودية الكثيفة الشاهقة التي تسبب هطول أمطار غزيرة.

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