صورة صغير تشغل لبنان.. سقط من نافذة السيارة فأكمل والده السير

حادثة صادمة شغلت اللبنانيين خلال الساعات الماضية، بعد أن انتشرت صورة طفل صغير مدمى الوجه بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

سقوط طفل من نافذة سيارة والده ليتم العثور عليه من قبل المواطنين .. هذا ما جرى في الميناء !



بعد العثور على طفل مصاب برضوض في الوجه والقدمين عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعافه ميدانياً ، فيما افادت المصادر انه تم تسلميه لاحقاً الى والديه ليتبين انه وخلال وجوده في… pic.twitter.com/l4ltzcySmm — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) September 28, 2023

فقد بدأت القصة بعد أن عثر سكان الميناء في مدينة طرابلس شمال البلاد، على طفل مصاب برضوض في الوجه والقدمين بالقرب من الطريق المؤدي إلى سكة القطار.

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فسارعوا إلى الاتصال بفرق الإسعاف التي عملت على مداواة الصغير ميدانياً، ليسلّم لاحقاً إلى والديه.

ما الذي حصل؟

وكشفت معلومات أنه خلال وجود الطفل في السيارة مع والده الذي كان يستمع إلى الموسيقى الصاخبة، سقط من النافذة فيما تابع الأب القيادة من دون الانتباه!

غير أنه لم يشعر بغياب ابنه إلا بعد نحو نصف ساعة من سقوطه، وفق ما نقلت صحيفة "النهار".

في حين أثارت الحادثة موجة استياء عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تفلت في الطرقات

وينتقد العديد من اللبنانيين التفلت الحاصل في الطرقات، وعدم احترام قوانين السير على الرغم من وجود عقوبات رادعة في هذا الشأن.

إلا أن الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي هزت لبنان منذ 2019، فاقمت تلك "التصرفات العشوائية" على الطرقات العامة، لاسيما في ظل تغيب شرطيي السير، الذين باتت معاشاتهم لا تكفيهم بدل التنقل من منازلهم إلى مراكز العمل حتى!