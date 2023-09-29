شاهد.. كلب يقتحم مباراة في الدوري المكسيكي ويخطف الكرة

في حادثة طريفة، اقتحم كلب ملعب كرة قدم في إحدى مباريات الدوري المكسيكي ليخطف المستديرة وسط دهشة الحضور.

🥰 EL MEJOR JUGADOR DE LA LIGA DE EXPANSIÓN 🥰



🐶 Nadie se la pudo quitar... ¡Un verdadero CRACK!



❤ Se ganó el corazón de TODOS#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/pZodin4BsW — Futbol Picante (@futpicante) September 28, 2023

ووثق مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الكلب داخل الملعب في مباراة جمعت دورادوس دي سينولا مع مضيفه ألبيريج دي أواكساكا في الجولة 11 من الدوري المحلي.

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كما أخذ الضيف الجديد الكرة وركض بها وسط متابعة اللاعبين وملاحقة رجال الأمن دون القدرة على الإيقاع به لعدة دقائق، قبل أن يتمكن أحد اللاعبين من إمساكه.

وفي المقطع الذي انتشر بشكل واسع بين محبي كرة القدم، ارتفعت أصوات الجمهور وحتى معلق المباراة لطرافة الحادثة.