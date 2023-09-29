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الكلب خطف الكرة من وسط الملعب

شاهد.. كلب يقتحم مباراة في الدوري المكسيكي ويخطف الكرة

دبي - العربية.نت
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في حادثة طريفة، اقتحم كلب ملعب كرة قدم في إحدى مباريات الدوري المكسيكي ليخطف المستديرة وسط دهشة الحضور.

ووثق مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي الكلب داخل الملعب في مباراة جمعت دورادوس دي سينولا مع مضيفه ألبيريج دي أواكساكا في الجولة 11 من الدوري المحلي.

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كما أخذ الضيف الجديد الكرة وركض بها وسط متابعة اللاعبين وملاحقة رجال الأمن دون القدرة على الإيقاع به لعدة دقائق، قبل أن يتمكن أحد اللاعبين من إمساكه.

وفي المقطع الذي انتشر بشكل واسع بين محبي كرة القدم، ارتفعت أصوات الجمهور وحتى معلق المباراة لطرافة الحادثة.

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