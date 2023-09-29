ماسك يدخل في "كباش" سياسي.. ويبث مشاهد من الحدود

بنظارات شمسية وقبعة "كاوبوي" سوداء، خاض إيلون ماسك، مالك منصة أكس(تويتر سابقا)، مجددا غمار قضية سياسية شائكة في الولايات المتحدة.

فقد بث على حسابه في توتير اليوم الجمعة مشاهد حية من الحدود بين ولاية تكساس الأميركية والمكسيك، لتسليط الضوء على مشكلة اللاجئين الذين يتدفقون منذ أسابيع وأشهر بشكل لا يوصف إلى البلاد، مخالفين القانون.

At Eagle Pass discussing the border crisis https://t.co/Gt30ifvvFk — Elon Musk (@elonmusk) September 28, 2023

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ينتهكون القانون

وقال الرجل الخمسيني المثير للجدل، الذي ولد في جنوب أفريقيا: "باعتباري مهاجراً إلى الولايات المتحدة، فأنا مؤيد بشدة للمهاجرين".

لكنه شدد على أن قضية تدفق اللاجئين خرجت عن عقالها، قائلا "لا ينبغي لنا أن نسمح للأشخاص بدخول البلاد إذا كانوا ينتهكون القانون". وأضاف أنه يجب السماح بالدخول لـ"أي شخص مجتهد وصادق ويريد حقًا إضافة قيمة إلى الاقتصاد في البلاد"، في توصيف قد يفهم على غير معناه.

وتابع قائلا إن "ما نراه في بعض الحالات هنا هو دخول أفراد متطرفين"!

كما أوضح ماسك، الذي كان ينشر بشكل متكرر في الفترة الأخيرة تعليقات حول وضع المهاجرين، أن زيارته هذه أتت لنقل الصورة على حقيقتها.

وخلال الأيام الماضية، تدفق عشرات المهاجرين إلى الحدود الخاضعة لتدابير حماية مشدّدة بين الولايات المتحدة والمكسيك، حتى إن بعضهم تسلق سياجات محمية.

وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية تعاملت شرطة الحدود رسمياً مع 1,8 مليون مهاجر عند حدودها الجنوبية.

يذكر أن ماسك كثف منذ فترة خوضه لقضايا شائكة ومعقدة، تشكل لب سجالات قوية في البلاد، منها حرية التعبير على مواقع التواصل والسماح لبعض الخطابات والحسابات التي توصف بالعنصرية أو اليمينية، فضلا عن قضية المناخ والبيئة وحتى اللقاحات ضد كورونا!