حالة تفاعل.. شاهد نيمار يتعلم الأرقام باللغة العربية

تداول محبو نجم نادي الهلال السعودي البرازيلي نيمار دا سيلفا، مقطع فيديو يظهر نيمار وهو يتعلم عد الأرقام باللغة العربية، وذلك بمساعدة زميله محمد كنو.

وحصد المقطع تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردد نيمار الأرقام من 3 حتى 7، ثم بدأ بعدها يقول "هلال، هلال، هلال"، وظهرت عليه علامات السعادة البالغة بعد أن تمكن من ترديد الأرقام بشكل صحيح.

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يذكر أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا (31 عاماً)، انتقل إلى صفوف نادي الهلال السعودي، بعد انتهاء تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ووقع نيمار عقداً يمتد لموسمين حتى 2025.

ويشار إلى أن نيمار بدأ الاندماج في الثقافة السعودية خاصة بعد أن شارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 93، وظهوره وهو يرتدي الزي السعودي في مقطع فيديو نشره نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، تويتر سابقاً.

وعلى أنغام الموسيقى الشعبية، رقص نيمار رقصة العرضة الشهيرة، وبدا عليه الحماس الشديد بصحبة زملائه في نادي الهلال.

وبدورها ومنذ انتقال نيمار لنادي الهلال خطفت والدته الأنظار بأول ظهور لها وهي ترتدي النقاب، مبدية اهتمامها بالثقافة العربية، حيث أصرت على ركوب الإبل، وشربت القهوة العربية مرتدية مجوهرات كبيرة الحجم تحمل الطابع العربي.

وعرف النجم العالمي المجد منذ ظهوره الأول قبل أكثر من 10 أعوام، إذ قاد سانتوس إلى الفوز بكوبا ليبرتادوريس قبل أن يتخذ الخطوة الأكبر في مسيرته بالانتقال إلى برشلونة الإسباني صيف 2013.

نحس الميدالية الذهبية

ثم انتقل صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل كسر قيمة عقده مع برشلونة البالغة 222 مليون يورو، جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، ومع النادي الفرنسي فاز بالبطولة المحلية 5 مرات، بالإضافة إلى كأس فرنسا 3 مرات.

وعلى صعيد منتخب البرازيل الذي يعتبر نيمار هدافه التاريخي بالتساوي مع الأسطورة الراحل بيليه برصيد 77 هدفاً، يعد اللاعب الذي كسر نحس الميدالية الذهبية، إذ قاد البرازيل لأول ذهبية أولمبية في كرة القدم بتاريخها عام 2016 في ريو دي جانيرو.