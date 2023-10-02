شاب يقع بموقف محرج على مسرح كاظم الساهر.. والمغني: "مسكين"

أراد شاب أن يفاجئ حبيبته بطلب يدها للزواج خلال حفل لكاظم الساهر، لكن المفاجأة كانت من نصيبه هو، كما أنها كانت محرجة.

وفي التفاصيل، صعد شاب إلى المسرح خلال حفلة كاظم الساهر في ألمانيا، مساء أمس الأحد، ودعا حبيبته للانضمام إليه.

شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل كاظم الساهر و القيصر يعلق:



مسكين إجا يخطب و ضيع الخاتم😂❤️.pic.twitter.com/i7Vs7MLDMA — Gorgeous (@gorgeous4ew) October 1, 2023

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وعندما أصبحا على خشبة المسرح بجوار المغني، حاول الشاب عبثاً البحث عن الخاتم الذي من المفترض أنه جلبه معه ليطلب به يد حبيبته للزواج، لكنه لم يجده.

ورغم هذا الموقف المحرج، علت أصوات الزغاريد من الجمهور فرحاً بهذه المناسبة السعيدة.

وبدل أن يركع ويطلب يد حبيبته بخاتم الزواج، اكتفى الشاب وحبيبته بالتقاط صورة سيلفي مع المغني العراقي.

وبعدما نزل الحبيبان من على المسرح، خاطب كاظم الساهر الجمهور ممازحاً: "مسكين إجا يخطب، ضيّع الخاتم".