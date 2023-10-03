بسبب البرق.. انفجار هائل يخلف كرة نارية مرعبة في بريطانيا

خلف انفجار هائل في مدينة أكسفورد البريطانية، مساء أمس الاثنين، مخلفا كرة نارية ضخمة ومرعبة أضاءت ليل البلاد.

ورصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل لقطات لكرة نار في سماء المدينة، وسط تساؤلات عن السبب وراء الحادث.

BREAKING: Massive explosion near UK's Oxford sees fireball lights up night sky pic.twitter.com/RZQmmfoKEY — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 2, 2023

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من جانبها، قالت الشرطة البريطانية إن الحريق ناجم عن برق ضرب حاويات الغاز بالمنطقة، مشيرة إلى عدم تأكيد حدوث إصابات حتى الآن، فيما عملت خدمات الطوارئ في موقع الحادث وتعاملت مع الحريق.

كما جاء في بيان الشرطة: "ضباطنا موجودون حاليا في مكان الحريق في مصنع للنفايات بالقرب من يارنتون، أوكسفوردشاير".

البرق ضرب حاويات الغاز

وأضاف البيان: "يعتقد أن البرق ضرب حاويات الغاز في الموقع خلال سوء الأحوال الجوية هذا المساء، ما تسبب في حريق كبير".

كما تم استدعاء خدمة الإطفاء والإنقاذ في أوكسفوردشاير إلى موقع الحادث.

يأتي ذلك مع تساقط الأمطار طوال مصحوبة بضربات البرق في البلاد، إذ أصدر مكتب الأرصاد الجوية، في وقت سابق مساء أمس، تحذيرا باللون الأصفر من العواصف الرعدية في أكسفورد.