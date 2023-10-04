بلبلة حول صورة عناق بين لاعبتين.. لماذا استفزت الصين؟

مجرد صورة وثقت لحظة عناق بين العداءتين الصينيتين لين يووي ووو ياني، أثارت بلبلة على مواقع التواصل في الصين.

فقد حظر "ويبو" الشهير في الصين تداول تلك الصورة بلا تغطية أرقام المتسابقين اللتين شاركتا في سباق 100 متر حواجز للسيدات، خلال دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو، بمربعات رمادية.

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سبب ولا أغرب

أما السبب فغريب فعلا، ويكمن في أن أرقام المتسابقتين شكلت عن غير قصد إشارة إلى مذبحة ميدان تيانانمن.

إذ بعد فوز لين بالميدالية الذهبية في السباق بزمن قدره 12.74 ثانية، عانقتها "وو"، فأظهرت اللقطة العداءة الأولى حاملة الرقم 6 على ثيابها، و"وو" الرقم 4.

أي"6/4" وهي الإشارة الشائعة للدلالة على مذبحة ميدان تيانانمن الشهيرة التي وقعت في الساعات الأولى من الرابع من يونيو 1989.

لاسيما أنه على الرغم من مرور سنوات طويلة على الواقعة، فلا تزال النقاشات بشأنها تخضع لرقابة صارمة.

يذكر أنه غالباً ما تخضع المنشورات على مواقع التواصل، فضلا عن وسائل الإعلام أيضا إلى رقابة مسبقة.

ففي 2017، أكد موقع ويبو، أحد أكبر منصات التواصل الاجتماعي في الصين، والذي يضم ما يقرب من 600 مليون مستخدم شهريًا، أنه وظف 1000 "مشرف" للإبلاغ عن المحتوى "الإباحي وغير القانوني والضار"، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان.