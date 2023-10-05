فيديو.. فتى يفاجئ الأميرة كيت بـ"دغدغتها" في خاصرتها
ظهرت علامات المفاجأة بشكل واضح على الأميرة كيت إلا أنها تداركت الموقف بابتسامة وسلام وحديث سريع
أظهر فيديو فتى يفاجئ الأميرة كيت أثناء زيارتها لمركز رياضي تقام فيه فعالية لرياضة الرغبي تشمل أطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة.
Watch the moment a cheeky boy tickles the Princess of Wales during her visit to a sports centre for a rugby inclusivity day.— Sky News (@SkyNews) October 5, 2023
She was in Hull today to join some of England’s World Cup-winning wheelchair rugby league squad.
Read more: https://t.co/8xyWy2cBPY pic.twitter.com/qEb9YlC1EM
وزارت الأميرة كيت مدينة هال، اليوم الخميس، للمشاركة في فعالية رياضية إلى جانب أعضاء منتخب بريطانيا لـ"الرغبي على الكراسي المتحركة"، الحائز على كأس العالم في هذه الرياضة.
وبينما كانت تتحدث إلى أحد الفتيان، جاء فتى آخر من خلف الأميرة كيت وأمسك بها من خاصرتها وكأنه يدغدغها، فتفاجأت بشكل ظاهر، إلا أنها تداركت الموقف وابتسمت له وألقت عليه التحية وحدثته بشكل عفوي وودود.
وخلال الفعالية، شاركت الأميرة كيت ببعض التمارين مع الفتيان الهواة والرياضيين المحترفين.
-
المغرب يدعم رغبة السعودية باستضافة مونديال 2034أكد المغرب الذي سيستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، اليوم الخميس، دعمه لرغبة السعودية في تنظيم نسخة 2034.وقالت وزارة ... رياضة عربية
-
مصر تدعم استضافة السعودية مونديال 2034 وتهنئ المغربهنأت مصر دولتي إسبانيا والبرتغال الصديقتين على فوزهما مع المغرب باستضافة ذات البطولة مصر
-
أصدقاء أوروبا.. تفرقوا بين "صحافة" و"تحلية" جدةسيلتقي لاعبون بأصدقائهم يوم الجمعة في ديربي جدة عندما يواجه الاتحاد غريمه التقليدي الأهلي، إذ بدأت علاقتهم في إنجلترا، قبل أن يتفرقوا بين شارعي ... رياضة سعودية