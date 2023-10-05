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نوف حجازي
تيك توك

نوف حجازي: تيك توك تستغل جمهورها الشباب

المذيعة في قسم الاقتصاد بالعربية تؤكد أن تيك توك تهدف للاستحواذ على جزء كبير من سوق التجارة الإلكترونية في العالم

العربية.نت
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قالت المذيعة بقسم الاقتصاد في قناة "العربية" نوف حجازي، إن تيك توك تستغل جمهورها الشباب للاستحواذ على جزء كبير من سوق التجارة الإلكترونية في العالم.

وأضافت أنه من المتوقع أن يبلغ حجم هذا السوق في العام 2032 حوالي 57 تريليون دولار، صعوداً من 14 تريليون دولار العام 2022، فيما يمثل نمواً سنوياً بأكثر من 15%.

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وقالت إن تيك توك تريد أخذ حصة من هذه الكعكة الهائلة، لاسيما أن تيك توك لديها ميزة نسبية، وهي أن معظم مستخدميها أو جمهورها المستهدف هو من جيل الشباب، حيث إن المنصة قادرة على تلبية متطلبات هذا الجيل من خلال الفيديو.

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