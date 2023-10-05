كأنها تصرفات بشر.. صور توثق لحظات "كوميدية" لحيوانات برية

تم الإعلان عن المرشحين النهائيين لجوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية لهذا العام.

فيما يلي مجموعة مختارة من تلك الصور التي تم تقليصها من بين آلاف المشاركات المقدمة من مصورين محترفين وهواة من جميع أنحاء العالم.

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وسيتم الإعلان عن الفائزين في 23 نوفمبر.

































































































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