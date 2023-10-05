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"اطلع برا".. عصفوران في إحدى غابات بولندا

كأنها تصرفات بشر.. صور توثق لحظات "كوميدية" لحيوانات برية

سيتم الإعلان عن الصورة الفائزة بجائزة التصوير الكوميدي للحياة البرية في 23 نوفمبر

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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عض 11 مسؤولاً أميناً.. كلب بايدن يُستَبعد من البيت الأبيض الأخيرة عض 11 مسؤولاً أميناً.. كلب بايدن يُستَبعد من البيت الأبيض

تم الإعلان عن المرشحين النهائيين لجوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية لهذا العام.

فيما يلي مجموعة مختارة من تلك الصور التي تم تقليصها من بين آلاف المشاركات المقدمة من مصورين محترفين وهواة من جميع أنحاء العالم.

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وسيتم الإعلان عن الفائزين في 23 نوفمبر.

دب في إسرائيل يريد أن يلتقط له صورة
من 49
  • دب في إسرائيل يريد أن يلتقط له صورة
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  • عصفور يغني تحت المطر في بريطانيا
  • حيوانات البابون في كينيا
  • عصفور يرتطم بحاجز في الولايات المتحدة
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  • رقصة طيور في بريطانيا
  • قرد ينظم السير في الهند
  • بطاريق تتشاجر على اتجاه السير في الولايات المتحدة
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  • ابتسامة مونا ليزا على بومة في كندا
  • قرد يستريح في بلجيكا
  • شجار بين طائرين في أميركا
  • رقصة البطاريق في الأرجنتين
  • طائر يقفز في الماء في إيطاليا
  • طائر يراقب ما تحت المياه في بريطانيا
  • أسد يتأمل في ألمانيا
  • فقمة تحاول الطيران في بولندا
  • قرد مستعجب في فنلدا
  • استراحة فقمة في الولايات المتحدة
  • رقصة باليه في اندونيسيا
  • رقصة تانغو بين حصانين في الولايات المتحدة
  • قرد يطلب قبلة على خذه في فرنسا
  • حيوان يدخن السيجار في أميركا
  • حيوان الليمور متفاجئ في روسيا
  • حشرة في بولندا تقول "لا أدري"
  • صداقة بين سلحفاة وحشرة في إسرائيل
  • رقصة دب قطبي في أميركا
  • نمر يحاول الطيران في بريطانيا
  • بومة غاضبة
  • دب يحاول الإيقاع بدب آخر في الماء في فرنسا
  • عرض أزياء للأسماء في أميركا
  • ظرافات في ناميبيا
  • غواص أو سمكة.. في أميركا
  • رقصة كنغر في أستراليا
  • رقصة كنغر في أستراليا
  • رقصة كنغر في أستراليا
  • محاولات طيران في المجر
  • محاولات طيران في المجر
  • محاولات طيران في المجر
  • حيوانات مبتسمة في هولندا
  • حيوانات مبتسمة في هولندا
  • حيوانات مبتسمة في هولندا
  • صورة عائلية مع المولود الجديد في بريطانيا
  • طائر أم كرة ثلج؟... في فرنسا
  • عصفوران في بولندا
(49 صور)
دب في إسرائيل يريد أن يلتقط له صورة
دب في إسرائيل يريد أن يلتقط له صورة
سيلفي لطائر في بولندا
سيلفي لطائر في بولندا
كانغر يعزف الجيتار في أستراليا
كانغر يعزف الجيتار في أستراليا
بومة يائسة في الولايات المتحدة
بومة يائسة في الولايات المتحدة
دبان يلهوان في كندا
دبان يلهوان في كندا
عصفور يغني تحت المطر في بريطانيا
عصفور يغني تحت المطر في بريطانيا
حيوانات البابون في كينيا
حيوانات البابون في كينيا
عصفور يرتطم بحاجز في الولايات المتحدة
عصفور يرتطم بحاجز في الولايات المتحدة
قندس ينظف أسنانه بالخيط
قندس ينظف أسنانه بالخيط
رقصة طيور في بريطانيا
رقصة طيور في بريطانيا
قرد ينظم السير في الهند
قرد ينظم السير في الهند
بطاريق تتشاجر على اتجاه السير في الولايات المتحدة
بطاريق تتشاجر على اتجاه السير في الولايات المتحدة
كنغر يحاول إخافة مصور في استراليا
كنغر يحاول إخافة مصور في استراليا
ابتسامة مونا ليزا على بومة في كندا
ابتسامة مونا ليزا على بومة في كندا
قرد يستريح في بلجيكا
قرد يستريح في بلجيكا
شجار بين طائرين في أميركا
شجار بين طائرين في أميركا
رقصة البطاريق في الأرجنتين
رقصة البطاريق في الأرجنتين
طائر يقفز في الماء في إيطاليا
طائر يقفز في الماء في إيطاليا
طائر يراقب ما تحت المياه في بريطانيا
طائر يراقب ما تحت المياه في بريطانيا
أسد يتأمل في ألمانيا
أسد يتأمل في ألمانيا
فقمة تحاول الطيران في بولندا
فقمة تحاول الطيران في بولندا
قرد مستعجب في فنلدا
قرد مستعجب في فنلدا
استراحة فقمة في الولايات المتحدة
استراحة فقمة في الولايات المتحدة
رقصة باليه في اندونيسيا
رقصة باليه في اندونيسيا
رقصة تانغو بين حصانين في الولايات المتحدة
رقصة تانغو بين حصانين في الولايات المتحدة
قرد يطلب قبلة على خذه في فرنسا
قرد يطلب قبلة على خذه في فرنسا
حيوان يدخن السيجار في أميركا
حيوان يدخن السيجار في أميركا
حيوان الليمور متفاجئ في روسيا
حيوان الليمور متفاجئ في روسيا
حشرة في بولندا تقول "لا أدري"
حشرة في بولندا تقول "لا أدري"
صداقة بين سلحفاة وحشرة في إسرائيل
صداقة بين سلحفاة وحشرة في إسرائيل
رقصة دب قطبي في أميركا
رقصة دب قطبي في أميركا
نمر يحاول الطيران في بريطانيا
نمر يحاول الطيران في بريطانيا
بومة غاضبة
بومة غاضبة
دب يحاول الإيقاع بدب آخر في الماء في فرنسا
دب يحاول الإيقاع بدب آخر في الماء في فرنسا
عرض أزياء للأسماء في أميركا
عرض أزياء للأسماء في أميركا
ظرافات في ناميبيا
ظرافات في ناميبيا
غواص أو سمكة.. في أميركا
غواص أو سمكة.. في أميركا
رقصة كنغر في أستراليا
رقصة كنغر في أستراليا
رقصة كنغر في أستراليا
رقصة كنغر في أستراليا
رقصة كنغر في أستراليا
رقصة كنغر في أستراليا
محاولات طيران في المجر
محاولات طيران في المجر
محاولات طيران في المجر
محاولات طيران في المجر
محاولات طيران في المجر
محاولات طيران في المجر
حيوانات مبتسمة في هولندا
حيوانات مبتسمة في هولندا
حيوانات مبتسمة في هولندا
حيوانات مبتسمة في هولندا
حيوانات مبتسمة في هولندا
حيوانات مبتسمة في هولندا
صورة عائلية مع المولود الجديد في بريطانيا
صورة عائلية مع المولود الجديد في بريطانيا
طائر أم كرة ثلج؟... في فرنسا
طائر أم كرة ثلج؟... في فرنسا
عصفوران في بولندا
عصفوران في بولندا
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