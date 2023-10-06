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الصورة التي حصدت آلاف المشاهدات - فرانس برس

صورة أسد من زمن كليوباترا تحصد آلاف المشاهدات!

لا علاقة لها بتاريخ مصر القديم، وهي في الحقيقة ملتقطة من مقبرة تحت المياه في فلوريدا

العربية.نت، فرانس برس
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آلاف المشاركات والتعليقات حصدتها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها لتمثال أسدٍ كان يزيّن مدخل قصر الملكة كليوباترا السابعة (51-30 قبل الميلاد) عُثر عليه في أعماق ساحل الإسكندرية، واتخذّه الدوري الإنكليزي لكرة القدم شعاراً له.

إلا أن الادعاء غير صحيح، فالصورة لا علاقة لها بتاريخ مصر القديم، وهي في الحقيقة ملتقطة من مقبرة تحت المياه في ولاية فلوريدا الأميركية تضمّ تماثيل حديثة. أما تاريخ شعار الدوري الإنكليزي فله قصّة أخرى، بحسب خدمة "تقصي صحة الأخبار" التي توفرها "فرانس برس".

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وممّا جاء في التعليقات المرافقة أن "شعار الدوري الإنكليزي هو أسد يضع يده اليسرى على كرة".

وأضافت التعليقات أن هذا الشعار هو نفسه تصميم "تمثال الأسد الذي كان يُزيّن مدخل قصر الملكة كليوباترا السابعة (..) قبل أكثر من 2000 سنة".

وبحسب المنشورات، وُجد هذا التمثال غارقاً قبالة سواحل الإسكندرية.

حصدت الصورة أكثر من خمسة آلاف مشاركة على مواقع التواصل من "فيسبوك" و"تويتر".

من هي الملكة كليوباترا السابعة؟

تنتمي كليوباترا التي وُلدت في العام 69 قبل الميلاد إلى السلالة المقدونيّة. وهي تتحدّر من الجنرال بطليموس، الذي أصبح ملك مصر أثناء تقسيم إمبراطورية الإسكندر الأكبر.

وعام 2010، أعلن المجلس الأعلى للآثار الكشف عن مجموعة من المباني الرومانية والقطع الأثريّة التي يُرجّح أن تكون عائدة لزمن كليوباترا.

مقبرة تحت المياه قبالة سواحل فلوريدا

إلا أن تمثال الأسد في الصورة المتداولة لا علاقة له بكلّ ذلك.

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فقد أظهر التفتيش عنها عبر محركات البحث أنها منشورة على موقع وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية في 10 أيار/مايو 2008 مرفقة بتعليق أنها لتمثال أسد موجود في مقبرة "نبتون ميموريال ريف" قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأميركية.

ووزّعت وكالة فرانس برس في العام 2022 مجموعة من الصور للمقبرة من بينها صور لتمثال الأسد.

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