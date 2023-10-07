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مواقع التواصل أطفال 2 - تعبيرية - آيستوك
تعبيرية - آيستوك
مواقع التواصل

الهند تطلب من "إكس" و"يوتيوب" حذف مواد تنتهك الأطفال جنسيا

الحكومة قالت في بيان إن الشركات التي لن تمتثل قد يتم تجريدها من حمايتها من المسؤولية القانونية

العربية.نت، رويترز
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قالت الحكومة الهندية أمس الجمعة إنها أرسلت إشعارات إلى منصات التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل" و"تليغرام" تطلب منها التأكد من عدم وجود مواد على منصاتها تحتوي على انتهاكات جنسية للأطفال.

وأضافت الحكومة في بيان أن الشركات التي لن تمتثل قد يتم تجريدها من حمايتها من المسؤولية القانونية.

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تعبيرية - آيستوك

وأكدت الإشعارات التي أرسلتها وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الإزالة الفورية والدائمة لأي مواد تحتوي على انتهاكات جنسية للأطفال على المنصات.

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ونقل عن وزير الدولة لتكنولوجيا المعلومات راجيف شاندراشيخار قوله في البيان "إذا لم يتحركوا سريعا فسيتم سحب ملاذهم الآمن بموجب المادة 79 من قانون تكنولوجيا المعلومات وستتبع ذلك عواقب بموجب القانون الهندي".

وقالت منصة "تليغرام" إن المواد التي تحتوي على انتهاكات جنسية للأطفال محظورة صراحة بموجب شروط الخدمة الخاصة بها.

ولم يرد ممثلو "إكس" و"غوغل" المالكة لموقع يوتيوب بعد على طلبات للتعليق.

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