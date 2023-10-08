قبّل قدم شيكابالا.. المثلوثي يعتذر عن الصورة "والله من الحماس"

بعد تقبيله قدم زميله في نادي الزمالك في لقطة أثارت جدلاً واسعاً خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي التي تداولتها بشكل كبير، اعتذر اللاعب التونسي حمزة المثلوثي عما بدر منه.

فقد اعتذر المثلوثي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على لقطة تقبيل قدم محمود عبد الرازق الملقب "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض، به تسجيله هدف الفوز على البنك الأهلي.

مادة اعلانية

وكتب المثلوثي، عبر صفحته على "إنستغرام": "بالنسبة للقطة الاحتفال مع شيكا، لقطة عفوية طبعاً، وأنا والله من كتر الحماس والفرحة نسيت شعملت!! لقطة مش صح أعتذر".

هدف الفوز

وكان اللاعب التونسي قد فاجأ الجميع بتقبيل قدم شيكابالا بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى البنك الأهلي بالجولة 3 من عمر دوري نايل المصري.

ونجح الزمالك في تحويل تأخره بهدف إلى بالفوز بثنائية على حساب البنك الأهلي، بملعب القاهرة الدولي مساء السبت.