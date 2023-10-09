العجوز "المبتسمة" خلال أسرها.. حفيدتها تطل وتكشف

بعد ظهورها "باسمة" خلال اقتيادها أسيرة إلى غزة، وانتشار مقاطع مصورة لها، ظهرت معلومات جديدة عن السيدة الثمانينية التي اقتادها عناصر حماس إلى داخل القطاع.

فقد نشرت حفيدتها "أدفا آدار" تعليقا على حسابها في فيسبوك، أمس الأحد كاشفة أن جدتها تبلغ من العمر 85 عاما، واسمها "يافا آدار"، وهي من مؤسسي "الكيبوتس" (تجمع زراعي تعاوني) في منطقة " في كيبوتس نير عوز" المحيطة بغزة.

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وأضافت أن العائلة لم تكن تعلم أي شيء عنها، وفقدت الاتصال بها منذ صباح السبت، حتى ظهرت مقاطع الفيديو التي وثقت اصطحابها إلى غزة. وقالت أدفا "حتى في أسوأ كوابيسنا، لم نكن نتخيل أن شيئا كهذا قد يحصل".

آخر اتصال

كما كشفت أن العجوز قالت في آخر اتصال لها "إنها سمعت إطلاق نار وأشخاص يصرخون باللغة العربية".

وعلقت الشابة الإسرائيلية قائلة: "لا أستطيع حتى أن أتخيل مدى خوفها.. فهي تبلغ من العمر 85 عامًا، ومريضة، وليس معها دواء"، وفق زعمها.

إلى ذلك، كتبت: "إنها بريئة، لم ترتكب أي خطأ". وختمت قائلة: "الأطفال والرضع والرجال والنساء المختطفون لا يتحملون أي لوم، ويجب إعادتهم سالمين.. آمل فقط أن يرأفوا (حماس) بهم ويحافظوا على سلامتهم".

وكانت العائلة عرفت مصير الجدة إثر انتشار مقاطع فيديو لأدار على وسائل التواصل الاجتماعي، نشره موالون لحماس، يظهر المرأة المسنة راكبة سيارة "غولف" صغيرة، مبتسمة وكأن شيئا لم يحصل، ومتوجهة نحو غزة!

يذكر أن عدد الأسرى الإسرائيليين والأجانب الذين أخذتهم حماس من مستوطنات إسرائيلية يوم السبت الماضي، بلغ أكثر من 100، حسب ما أفادت أمس الأحد الحكومة الإسرائيلية".

إلا أن كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس كانت أكدت أن الأعداد أكبر بكثير مما يعتقد، دون أن تعطي رقما محددا.